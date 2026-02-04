Học sinh TPHCM có thể thi lớp 10 sớm hơn, vào cuối tháng 5

Phụ huynh và học sinh tại kỳ thi lớp 10 ở TPHCM năm 2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Sở GD&ĐT TPHCM đang cân nhắc 2 phương án về thời gian thi vào lớp 10 năm học 2026-2027, thay đổi so với những năm trước.

Nguyên nhân bởi năm nay dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 11-12/6, sớm hơn 2 tuần so với mọi năm. Vì thế TPHCM không thể tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 6 và 7/6 như năm trước.

Do đó, để kịp chuẩn bị công tác coi, chấm thi, kỳ tuyển sinh lớp 10 của TPHCM có thể diễn ra vào cuối tháng 5.

Trước đó, Sở từng dự kiến tổ chức thi vào cuối tháng 6, song lo ngại kéo dài thời gian ôn tập thêm 1 tháng có thể khiến thí sinh áp lực, chạy đua học thêm gây quá tải, tốn kém.

Năm nay, học sinh TPHCM dự kỳ thi lớp 10 thường với 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút/môn), Ngoại ngữ (90 phút). Học sinh thi chuyên hoặc tích hợp sẽ làm thêm bài thi riêng.

Sở nhắc lại cấu trúc, yêu cầu đánh giá và bảng năng lực, cấp độ tư duy đề thi thực hiện theo Thông báo số 3548/TB-SGDĐT ngày 21/10/2025.