Chủ tịch tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm lùm xùm vụ sửa điểm thi, lạm thu

Ngày 3/2, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh kết quả xác minh các nội dung phản ánh liên quan đến những vi phạm xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Sở GD&ĐT phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vụ việc tại nhà trường.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), nơi xảy ra các vụ việc lùm xùm thời gian qua (Ảnh: Công Sơn).

Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng né tránh, kéo dài, gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành giáo dục. Kết quả xử lý phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 8/2.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở GD&ĐT triển khai ngay các giải pháp chấn chỉnh tình trạng lạm thu, vận động đóng góp và xã hội hóa giáo dục sai quy định; tăng cường kiểm tra việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, hoạt động bán trú và tổ chức bữa ăn cho học sinh.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai lưu ý các hoạt động trên phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, tự nguyện, không áp đặt; thực hiện đúng quy định và có sự giám sát của các tổ chức, cá nhân liên quan. Trường hợp để xảy ra tiêu cực, vi phạm phải xử lý nghiêm.

Hình ảnh bài kiểm tra của học sinh bị giáo viên tiếng Anh sửa lại được lan truyền trên mạng (Ảnh: Chụp màn hình).

Như Dân trí đã thông tin, liên quan đến phản ánh Ban đại diện phụ huynh bị tố lạm thu, UBND phường Quy Nhơn Nam đã yêu cầu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ và Ban đại diện phụ huynh hoàn trả toàn bộ số tiền huy động không đúng quy định, khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, với tổng số tiền hơn 469 triệu đồng.

Đến nay, nhà trường và Ban đại diện phụ huynh đang hoàn trả số tiền này cho phụ huynh học sinh.

Đối với phản ánh giáo viên T.T.K.N., giáo viên tiếng Anh, tự ý sửa bài kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2025-2026 của nhiều học sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã quyết định tạm đình chỉ giảng dạy đối với giáo viên này để phục vụ công tác kiểm tra.

Qua xác minh, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam xác định cô N. đã chỉnh sửa bài kiểm tra học kỳ I của nhiều học sinh do mình trực tiếp giảng dạy.

Từ đó, cơ quan chức năng đề nghị Hiệu trưởng nhà trường tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật giáo viên theo quy định. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đang triển khai các bước xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.