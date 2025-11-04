Ninh Bình là quê của nhiều giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn năm 2025

Dựa trên bảng số liệu về quê quán của các ứng viên giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) được công nhận đạt chuẩn năm 2025 (ngoại trừ nhóm công an, quân đội), Ninh Bình đã ghi nhận một kết quả ấn tượng khi xếp ở vị trí số một với 95 ứng viên. Trong đó, có 8 ứng viên GS và 87 ứng viên PGS.

Trong danh sách ứng viên của Ninh Bình có một số gương mặt tiêu biểu như TS Đinh Viết Cường (SN 1991), giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là một trong những ứng viên phó giáo sư trẻ tuổi nhất liên ngành Xây dựng - Kiến trúc;

PGS.TS Bùi Thanh Tùng (SN 1982), Trường Đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) là ứng viên giáo sư ngành Dược học trẻ nhất nước năm nay.

Xếp sau đó là Hà Nội với 85 ứng viên, trong đó, 4 GS, 81 PGS. Hải Phòng và Hưng Yên cùng xếp vị trí thứ 3 với 69 ứng viên.

Sự tập trung của các tỉnh, thành phố ở miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ rất rõ ràng, chiếm tới 8/10 vị trí trong top 10 (Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Nghệ An, Bắc Ninh, Thanh Hoá, Hà Tĩnh).

Các thành phố lớn và trung tâm kinh tế - giáo dục như Đà Nẵng (vị trí 12, 28 ứng viên) và TPHCM (vị trí 14, 23 ứng viên).

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có các tỉnh như Vĩnh Long (19), Đồng Tháp (17), An Giang (14) và Cần Thơ (13).

Số lượng ứng viên giáo sư, phó giáo sư theo tỉnh thành (Biểu đồ: Huyên Nguyễn).

Năm 2025, Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua hồ sơ của 900 ứng viên GS, PGS. Đây là số lượng cao nhất kể từ năm 2019 đến nay, tức từ thời điểm việc xét công nhận 2 chức danh này với các tiêu chuẩn cao hơn, theo Quyết định 38 năm 2018 của Thủ tướng.

Theo đánh giá của Hội đồng Giáo sư nhà nước, chất lượng ứng viên năm nay khá tốt, năng lực ngoại ngữ nhiều tiến bộ. Các ứng viên đều có đủ số công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus hoặc các tạp chí có uy tín khác.

Hội đồng cũng nhận được những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học, sau khi đăng tải công khai thông tin ứng viên. Theo Hội đồng, đây là nguồn hữu ích giúp các đơn vị chức năng lựa chọn được những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.