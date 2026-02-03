Sự thật vụ con trai chỉ đạt học lực khá, bố thưởng “nóng” ô tô

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện bài viết bố chúc mừng kết quả học tập của con trai, kèm theo bảng điểm và hình ảnh trong buổi bàn giao ô tô mới của hai bố con, khiến dư luận xôn xao.

Qua hình ảnh, không ít cư dân mạng ngầm hiểu rằng ông bố mua ô tô tặng cậu con trai chưa đủ 18 tuổi để chúc mừng con. Không những vậy, dòng phê bình “lười học, còn làm việc riêng, cần cố gắng” của giáo viên dành cho cậu con trai càng khiến dư luận tranh luận về độ chiều con của ông bố này.

Đa số ý kiến cho rằng việc phụ huynh thưởng lớn cho kết quả học tập “còn bị giáo viên phê bình” của con là phản giáo dục, cổ xúy cho lối sống hưởng thụ và làm hư con trẻ.

Bài viết đăng tải hình ảnh bảng điểm của con trai kèm hình ảnh cùng chiếc ô tô thu hút hàng nghìn bình luận (Ảnh chụp màn hình).

Ông Nguyễn Văn Dũng, chủ nhân bài viết, đồng thời là ông bố trong câu chuyện nói trên khẳng định đây chỉ là hiểu lầm.

“Tôi không tặng xe cho con. Đây là sự trùng hợp khi tôi vừa mua chiếc xe để chạy dịch vụ, đúng vào thời điểm con nhận kết quả học tập. Vì vui mừng nên tôi đăng tải cả hai lên làm kỷ niệm”, ông Dũng nói.

Người này cho biết khi thấy bài viết được lan tỏa mạnh mẽ theo hướng tiêu cực, ông buộc phải lên tiếng đính chính.

Lý giải về việc trân trọng kết quả học tập dù ở mức “khiêm tốn” của con, ông Dũng giãi bày bằng khó khăn trong quá trình nuôi dạy con trai của mình.

Ông cho hay trước đó, do lập nghiệp gặp thất bại, gia đình ông phải di chuyển liên tục từ miền Bắc vào Nam. Việc thay đổi môi trường sống và học tập thường xuyên, cùng với việc bố mẹ bận rộn mưu sinh đã khiến con trai ông gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với bạn bè và học tập.

“Có giai đoạn vợ chồng tôi không thể theo dõi sát sao, con trai dần trở nên nổi loạn, lơ là việc học và từng đứng trước nguy cơ bị lưu ban. Đỉnh điểm là năm ngoái, khi phát hiện con hút thuốc lá và vượt ngoài tầm kiểm soát, tôi và vợ đã thực sự sốc”, ông Dũng kể.

Nhận ra mình đã thiếu sót trong việc định hướng cho con, chính ông bố này cũng quyết tâm thay đổi. Mặc dù cũng “nghiện” thuốc lá, ông Dũng cố gắng bỏ thói quen này để làm gương cho con.

Hai vợ chồng ông cũng bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để động viên, tâm sự và đồng hành cùng con vượt qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý tuổi mới lớn.

Nhờ sự đồng hành kịp thời của gia đình, con trai ông Dũng đã tiến bộ hơn và hoàn thành chương trình học kỳ I của năm học.

“Điểm số đó có thể là thấp với người khác, nhưng là cả một sự bứt phá của con tôi. Sau chuỗi ngày “nổi loạn”, việc con chịu đi học và đạt đủ điểm để tiếp tục việc học đã là một kỳ tích đối với chúng tôi”, ông Dũng nói.

Ông Dũng bộc bạch vợ ông cũng đã rất lo lắng vì đọc được những bình luận khiếm nhã dành cho gia đình. Tuy nhiên, ông vẫn không xóa bài viết, xem đây như một bài học trong việc bày tỏ cảm xúc lên mạng xã hội, đồng thời lưu lại kỷ niệm của gia đình.

“Tôi quan niệm điểm số chỉ là kết quả nhất thời, quan trọng là nhận thức và tính cách của con. Sau sự việc này, tôi hiểu rằng mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Nhưng tôi cũng mong cộng đồng mạng hãy nhìn nhận sự việc đa chiều hơn, thay vì vội vã buông lời phán xét cay nghiệt lên một đứa trẻ đang nỗ lực tự “sửa” mình”, ông Dũng nói.

