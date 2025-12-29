Hà Nội xét Nhà giáo ưu tú: 29/32 người là cán bộ quản lý

Theo danh sách Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố, có đến 29/32 người là hiệu trưởng, hiệu phó, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.

Nhà giáo là giáo viên thuần tuý, không kiêm nhiệm chức vụ hay trách nhiệm quản lý nào chỉ có 3 người. Đó là bà Nguyễn Thị Tuấn Anh (SN 1977), giáo viên Trường THPT Tự Lập; bà Vũ Thị Thanh Thuý (SN 1975), giáo viên Trường THPT chuyên Sơn Tây và bà Vũ Thị Ngọc Tình (SN 1981), giáo viên Trường THPT Lưu Hoàng.

Độ tuổi cao nhất trong đợt xét Nhà giáo ưu tú năm 2026 là 56 tuổi (SN 1969). Người trẻ nhất là bà Đặng Thị Thu Hà, 40 tuổi (SN 1985), Hiệu phó Trường THPT Khương Đình.

Đáng chú ý, ngoại trừ các trường chuyên biệt dành cho học sinh khuyết tật như Xã Đàn, Nguyễn Đình Chiểu và Bình Minh, danh sách hoàn toàn vắng mặt nhà giáo của các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

Ông Phạm Văn Hoan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh (trường chuyên biệt) - là 1 trong 32 người được đề nghị xét danh hiệu Nhà giáo ưu tú (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đại đa số nhà giáo được đề nghị xét tặng thuộc cấp THPT. Ngoài ra có một nguyên chánh thanh tra Sở và 2 hiệu trưởng trường nghề.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là đơn vị có nhiều cá nhân được đề nghị xét tặng Nhà giáo ưu tú nhất gồm 1 phó hiệu trưởng, 1 tổ trưởng chuyên môn và 3 tổ phó chuyên môn.