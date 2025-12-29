Sinh viên nợ môn có được tiếp tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Các trường hợp nợ môn hoặc lưu ban sau khi kết thúc khóa đào tạo không thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Ảnh minh hoạ: Hoàng Lam).

Gần đây, Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của công dân H.P.Q.B. liên quan đến việc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để hoàn thành chương trình đại học.

Q.B. hiện là sinh viên tại một trường đại học tư thục ở Huế. Theo chương trình đào tạo chính quy (3,5 năm), khóa học của B. kéo dài từ năm 2022 đến tháng 11/2025.

Do vẫn còn một số môn học chưa hoàn thành, nam sinh có nguyện vọng được tiếp tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để hoàn tất chương trình và nhận bằng tốt nghiệp.

Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục tại địa phương gặp vướng mắc. Q.B. đã nộp "Giấy xác nhận nợ môn" theo yêu cầu của phường, nhưng cơ quan chức năng từ chối tiếp nhận vì thời gian khóa học trên giấy tờ không khớp với yêu cầu gia hạn.

Câu hỏi đặt ra là liệu sinh viên nợ môn có được coi là đang trong một khóa đào tạo để hưởng quyền tạm hoãn hay không?

Trả lời vấn đề này, Bộ Quốc phòng căn cứ vào điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Theo đó, công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ khi: “Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”.

Bộ Quốc phòng khẳng định, quyền lợi này chỉ áp dụng từ ngày sinh viên làm thủ tục nhập học đến khi kết thúc thời gian học chính thức của khóa học. Các trường hợp nợ môn hoặc lưu ban sẽ không được tiếp tục tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Như vậy, đối với trường hợp của anh Q.B., thời gian tạm hoãn đã kết thúc vào tháng 11/2025 (theo tiến độ khóa học 2022-2025). Việc anh chưa hoàn thành môn học là lý do cá nhân và không nằm trong điều kiện để gia hạn tạm hoãn theo luật định.

Tuy nhiên còn nợ môn, vì vậy, Bộ Quốc phòng hướng dẫn nếu có nguyện vọng hoàn thành chương trình học và được thi tốt nghiệp, đề nghị công dân làm đơn (kèm theo các giấy tờ xác nhận của nhà trường) gửi Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường nơi công dân đăng ký nghĩa vụ để được xem xét, giải quyết.