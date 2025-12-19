Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU 2026 với chủ đề "kết nối trong thế giới số"

Theo đó, học sinh Việt Nam 9-15 tuổi đều có thể tham dự với bài thi viết tay trên một mặt giấy, dài không quá 800 từ.

Bài thi được cho vào phong bì có dán tem, gửi thường qua đường bưu điện. Ban tổ chức sẽ nhận bài thi từ 19/12 đến ngày 5/3/2026.

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU được tổ chức thường niên đã thu hút hàng triệu học sinh trên cả nước tham gia. Đây là năm thứ 38 cuộc thi được phát động, tổ chức ở Việt Nam.

Trong phần giao lưu giữa Ban giám khảo và các học sinh từng đạt giải, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi, nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cho rằng, chủ đề viết thư năm 2026 hay nhất trong các đề của UPU từ xưa tới nay bởi đây là vấn đề thời sự, cũng là vấn đề cấp thiết nhất của loài người ngày hôm nay.

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU được tổ chức thường niên đã thu hút hàng triệu học sinh trên cả nước tham gia (Ảnh: M. Hà).

“Thời đại của chúng ta là thời đại số, kỷ nguyên số nhưng chúng ta đang bị mất kết nối, thậm chí mất nhau ngay khi ở bên nhau. Có những gia đình bên nhau trong một mâm cơm, ở cạnh nhau trong một gia đình nhưng mỗi người một màn hình điện thoại. Họ đang lạc mất nhau trong thế giới số”, nhà thơ Trần Đăng Khoa nói.

Cũng theo ông Trần Đăng Khoa, khi kết nối, con người có thể hiểu, thương, cảm thông với nhau.

Trả lời câu hỏi của học sinh, TS giáo dục Nguyễn Thụy Anh, cho rằng, thế giới số đã trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết, bởi chúng ta đang sống trong thế giới ấy, hàng ngày chúng ta tương tác với nhau, học tập, làm việc, giải trí trên nền tảng số. Cũng bởi vậy, sự kết nối giữa con người với nhau lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

“Tại sao chúng ta cần bên nhau, cần một cái nắm tay, thậm chí có thể cãi nhau nhưng sau đó họ làm hòa rất nhanh.

Tất cả, đều là sự kết nối. Một khi sự kết nối tình cảm ngày càng ít đi, khiến mối quan hệ giữa người với người trở nên lỏng lẻo”, bà Nguyễn Thụy Anh chia sẻ.

Trong khuôn khổ Lễ phát động, ban tổ chức cũng trao giải nhì quốc tế cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 (năm 2025) cho em Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh lớp 10C2, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Với chủ đề của cuộc thi UPU năm ngoái: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”, bức thư của em Phạm Đoàn Minh Khuê đã đạt giải nhất quốc gia và giải nhì quốc tế.

Từ niềm yêu mến tài năng điện ảnh của đạo diễn James Cameron qua các bộ phim nổi tiếng như Titanic và Avatar, Minh Khuê đã xây dựng một kịch bản phim về đại dương, lồng ghép thông điệp bảo vệ môi trường biển một cách tinh tế và sáng tạo.