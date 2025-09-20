Học sinh Việt Nam giành giải nhì quốc tế viết thư UPU lần thứ 54

Thông tin này được Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) công bố trong khuôn khổ Lễ bế mạc Đại hội Bưu chính thế giới lần thứ 28, tại Dubai vào ngày 19/9.

Theo đó, bức thư gửi đạo diễn James Cameron của nữ sinh sinh năm 2009 đến từ Đà Nẵng đã giành huy chương bạc. Huy chương vàng được trao cho Reyyan Demiriz đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và huy chương đồng thuộc về Kanlanfe Ingrid Ouali đến từ quốc gia Tây Phi Burkina Faso đạt giải ba (huy chương đồng).

Cả ba giải của mùa UPU năm nay đều thuộc về các nữ sinh.

Phạm Đoàn Minh Khuê nhận giải thưởng từ ban tổ chức cuộc thi viết thư UPU quốc tế 2025 (Ảnh: UPU).

Phạm Đoàn Minh Khuê hiện là học sinh lớp 11C2, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. Bức thư mà em viết được thực hiện vào năm lớp 10, cũng chính là bức thư giành giải nhất vòng quốc gia vào tháng 4 vừa qua.

Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU bước sang năm thứ 54 tổ chức, thu hút hơn 1,6 triệu bức thư từ 65 quốc gia trên thế giới. Việt Nam có 37 năm tham gia sân chơi này và 19 lần có học sinh đạt giải vòng quốc tế gồm 2 giải nhất, 2 giải nhì, 8 giải ba và 6 giải khuyến khích.

Phạm Đoàn Minh Khuê cùng giáo viên hướng dẫn (Ảnh: Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn).

Chủ đề cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm nay là: "Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt".

Phạm Đoàn Minh Khuê đã viết thư gửi cho đạo diễn nổi tiếng James Cameron, thỉnh cầu ông làm 1 bộ phim mang tên "Lời thỉnh cầu của đại dương" để cả thế giới phải thức tỉnh.

Minh Khuê từng đỗ thủ khoa đầu vào chuyên lịch sử Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.