Nam sinh chuyên ngành Vũ khí 7 lần ẵm giải Olympic

7 lần ẵm giải nhất, nhì

Các giải nhất, nhì Olympic cấp toàn quốc, toàn quân mà Huy Thành - học viên chuyên ngành Vũ khí - đạt được ở các lĩnh vực vật lý, cơ học, tiếng Nga, trong đó có 2 giải nhất và 5 giải nhì.

Năm 2024, Huy Thành nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vì có thành tích xuất sắc, được bình chọn là gương mặt trẻ triển vọng toàn quân.

Nam sinh cũng được Bộ Quốc phòng, Bộ GD&ĐT, Tổng cục Chính trị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Học viện Kỹ thuật Quân sự, trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Huy Thành, thủ khoa tốt nghiệp năm nay của Học viện Kỹ thuật quân sự (Ảnh: NVCC).

Từ năm 2022 đến năm 2025, Huy Thành đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", 3 năm liền đạt danh hiệu “Cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu”, 6 lần đạt học bổng loại A.

Năm 2025, với đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu, tính toán thiết kế phương án động lực cho thủy lôi thềm lục địa PM-20", do Thành chủ trì cùng một học viên khác, đã được xếp loại xuất sắc cấp Học viện.

Theo Thành, nghiên cứu về thủy lôi là hướng đi mới, góp phần thực hiện nhiệm vụ phòng thủ biển đảo quê hương và em may mắn khi được giao đề tài này.

Từ đề tài trên, Thành phát triển thành đồ án tốt nghiệp, đạt 9,2/10 điểm. Nam sinh là đồng tác giả 3 bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế với hướng nghiên cứu về thiết bị hoạt động trong môi trường nước.

Huy Thành (ngoài cùng bên phải) và đồng đội dự thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2022 (Ảnh: NVCC).

Huy Thành xuất thân từ Trường THPT Lương Tài, Bắc Ninh. Bố Thành là sỹ quan quân đội, mẹ là giáo viên tiếng Anh.

Ước mơ từ nhỏ của em là được cống hiến cho quân đội nên năm 2020, khi trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự, cậu bé không ngại ngần chọn chuyên ngành khó: Vũ khí.

Không xuất thân từ trường chuyên, lớp chọn, ban đầu em đặt mục tiêu phấn đấu đạt loại giỏi của Học viện.

Thế nhưng vào học em mới thấy mọi thứ hoàn toàn không như mình tưởng tượng. Đặc biệt là môn tiếng Nga, bộ môn ngoại ngữ “lạ”, chưa từng tiếp cận.

Theo nam sinh, so với một số ngoại ngữ khác, tiếng Nga được xem là môn học khó khi chữ viết, phát âm, ngữ pháp phức tạp. Sợ không đạt chuẩn tiếng Nga để tốt nghiệp loại giỏi, ở năm thứ tư, em đăng ký ôn luyện đội tuyển.

“Em lao vào học, không bỏ sót bất kỳ phần kiến thức nào ở trên lớp. Về nhà, em làm bài tập, nghe đi nghe lại các đoạn hội thoại hoặc lên mạng xem các video dạy tiếng Nga. Cái gì chưa biết, em hỏi ngay thầy cô.

Năm 2024, em được chọn đi thi và đạt giải nhất cá nhân, nhất đồng đội trong cuộc thi Olympic tiếng Nga toàn quân, đạt 10/10 điểm thi tiếng Nga tốt nghiệp.

Em cũng là học viên đầu tiên của Học viện Kỹ thuật Quân sự sở hữu chứng chỉ tiếng Nga quốc tế TRKI-I (trình độ B1 quốc tế)”, Huy Thành cho biết.

Huy Thành (đứng thứ 3 từ trái sang) và các đồng đội trong cuộc thi Olympic tiếng Nga (Ảnh: NVCC),

Vũ khí là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh quân đội

Ngoài khó khăn trong học kiến thức văn hóa ở trường, khoảng thời gian huấn luyện 6 tháng trước khi học chuyên ngành (huấn luyện tạo nguồn) là trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời nam sinh quê hương quan họ.

Ngay từ năm nhất, Huy Thành và các học viên được đưa lên Phú Thọ để trang bị kiến thức cơ bản về quân sự như: Chính trị, điều lệnh, bắn súng, chiến thuật, thể thao quân sự, rèn luyện thể lực, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động quân sự.

“Kỷ niệm đáng nhớ nhất với em là buổi đầu tiên đơn vị tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Em được đơn vị biên chế súng B41 diệt tăng. Khẩu súng này nặng gần 7kg và em phải cơ động nhanh chóng mang đến thao trường nằm trên quả đồi cách đơn vị hơn 1km.

Lúc đó em thực sự muốn ngã quỵ, cảm giác "thở ra bằng tai" nhưng tuyệt nhiên không hối hận, càng không có ý định từ bỏ mà càng nỗ lực hơn bởi đây là ước mơ theo đuổi cả cuộc đời”, Thành tâm sự.

Cũng theo nam sinh, điều khó khăn nhất giai đoạn đó có lẽ là cảm giác nhớ nhà. Nhớ tới mức bản nhạc “đi về nhà” vốn em rất yêu thích nhưng không dám nghe lại.

Mặc dù vậy, theo nam sinh, niềm vui lớn nhất là em được phân công vào chuyên ngành Vũ khí, ngành học vất vả nhưng thú vị.

“Bố thường nói với em, vũ khí là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội, học vất vả nhưng có nhiều cơ hội phát triển. Học vũ khí, chúng em thường xuyên tiếp xúc với nhiều khí tài hạng nặng, có những khẩu súng rất lớn, nặng và sắc, nếu không cẩn thận dễ mất an toàn hoặc tiếp xúc với vũ khí sinh học nguy hại”, Thành tâm sự thêm.

Nhận xét về nam sinh xuất sắc này, PGS.TS. Thượng tá Nguyễn Văn Hưng, Chủ nhiệm bộ môn Vũ khí, giảng viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho biết, Thành là sinh viên ham học hỏi và chủ động học tập. Thành tích của em xứng đáng với khả năng và nỗ lực thời gian qua.