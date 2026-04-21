Cứ 10 học sinh tốt nghiệp THPT, có 6 em vào đại học

Số thí sinh trúng tuyển nhập học cao kỷ lục

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2022 đến nay, số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đều trên mức trên 1 triệu em/năm. Số thí sinh trúng tuyển, tỷ lệ thí sinh nhập học so với chỉ tiêu cũng tăng dần qua từng năm.

Năm 2025, cả nước có hơn 1,16 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó khoảng 681.688 em đã trúng tuyển và nhập học đại học, cao đẳng, đạt đến 90% tổng chỉ tiêu.

Đáng chú ý, tỷ lệ nhập học trên tổng số học sinh tốt nghiệp đạt 59%, tương đương cứ 10 học sinh tốt nghiệp THPT thì có gần 6 em bước vào giảng đường.

Nếu nhìn lại 4 năm gần đây, xu hướng tăng thể hiện khá rõ. Qua các năm 2022-2025 tỷ lệ lần lượt là: 51,35% - 53,12% - 57,4% - 59%.

Như vậy, chỉ sau 4 năm, tỷ lệ học sinh vào đại học đã tăng gần 8%.

Kết quả tuyển sinh đại học 2022-2025 (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Không chỉ tỷ lệ, số lượng cũng tăng mạnh. Từ hơn 521.000 sinh viên nhập học năm 2022, con số này đã tăng lên gần 682.000 vào năm 2025, tức thêm hơn 160.000 sinh viên.

Một yếu tố quan trọng góp phần vào xu hướng này là việc mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh. Tổng chỉ tiêu đại học, cao đẳng tăng từ khoảng 625.000 năm 2022 lên hơn 759.000 vào năm 2025.

Số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT cũng cho thấy năm 2025 có 76% cơ sở đào tạo có thí sinh nhập học trên mức 80%. Tỷ lệ này cũng cao hơn 2 năm trước đó (năm 2023 đạt 63% và năm 2024 đạt 71,38%).

Phương thức đánh giá năng lực tăng

Năm 2025 có nhiều phương thức xét tuyển, trong đó 5 phương thức chính gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, xét tuyển kết hợp, thi riêng và tuyển thẳng.

Trong đó, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm tới trên 50%, xét học bạ chiếm hơn 29%, xét tuyển kết hợp chiếm trên 15%, thi riêng trên 5% và tuyển thẳng chỉ 0,32%.

Các phương thức tuyển sinh đại học năm 2025 (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Đáng chú ý, Bộ nhận định phương thức xét học bạ (xét điểm học tập THPT) có xu hướng giảm so với năm 2024. Nhiều phương thức tuyển sinh khác không có thí sinh nhập học.

Về những tồn tại của tuyển sinh năm 2025, Bộ GD&ĐT cho rằng có những nguyên nhân đến trực tiếp từ việc thí sinh khai sai thông tin, chưa rà soát kỹ và không thực hiện hết quy trình xét tuyển, có những trường hợp không đăng ký xét tuyển đúng thời gian quy định…

Một số hạn chế đến từ cơ sở đào tạo như chưa cập nhật dữ liệu, chưa báo cáo đầy đủ kịp thời và chính xác; một số trường chưa tham gia vào hệ thống xét tuyển; còn sai sót trong quá trình xét tuyển…

Thí sinh nghiên cứu thông tin tuyển sinh của trường đại học (Ảnh: UFM).

Kế hoạch tuyển sinh năm 2026, Bộ GD&ĐT sẽ điều chỉnh về nguồn tuyển, nguyên tắc xét tuyển và một số quy định mới liên quan trực tiếp tới thí sinh.

Bộ yêu cầu mỗi trường chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức, thay vì lên tới 17 như mọi năm. Với xét học bạ, thí sinh phải có điểm trung bình 6 học kỳ (lớp 10, 11 và 12) của tối thiểu 3 môn, bắt buộc có toán hoặc ngữ văn, đạt điểm thi tốt nghiệp từ 15/30 trở lên.

Với những thay đổi này, các con số về phương thức tuyển sinh có thể thay đổi mạnh sau mùa tuyển sinh 2026.