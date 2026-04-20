Toàn cảnh điểm chuẩn lớp 10 TPHCM: Có nơi cần 8 điểm/môn, nơi chỉ 1,75

Ba năm qua, cả khu vực TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đều tổ chức thi tuyển vào lớp 10 (hệ thường) bằng các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh. Tuy nhiên, ngoài đề thi, cách tính điểm xét tuyển của Bà Rịa - Vũng Tàu khác biệt với TPHCM và Bình Dương.

Điểm chuẩn vào lớp 10 ở TPHCM, Bình Dương cũ phân hóa giữa trung tâm và ngoại thành trong khi các trường ở Bà Rịa - Vũng Tàu biến động mạnh trong năm 2025 do thay đổi công thức tính điểm.

Khu vực 1 - TPHCM cũ: "Pháo đài" điểm cao và vùng trũng ngoại thành

Xét riêng khu vực 1 - TPHCM cũ, điểm xét tuyển vào lớp 10 là tổng điểm 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh cộng điểm ưu tiên (nếu có). Các môn đều tính hệ số 1.

Dữ liệu 3 năm (2023-2025) cho thấy điểm chuẩn tại TPHCM có xu hướng giảm nhẹ, phổ biến trong khoảng 0,25-4 điểm tùy trường. Tuy nhiên, cấu trúc phân tầng gần như không thay đổi.

Nhóm trường top đầu duy trì mức 23,5-25,5 điểm (tương đương 7,8-8,5 điểm/môn). Nhóm top 10 phổ biến trên 22 điểm.

Trong khi đó nhóm ngoại thành (Cần Giờ, Bình Chánh, Nhà Bè cũ), mức điểm chuẩn 10,5 (tương đương 3,5 điểm mỗi môn) đã trở thành "hằng số" qua các năm.

Điểm trúng tuyển vào THPT Nguyễn Thượng Hiền luôn dẫn đầu với 23,5-25,5 điểm. Các gương mặt quen thuộc trong top 10 thường lấy mức trên 22 điểm, như THPT Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Thị Minh Khai, Phú Nhuận, Mạc Đĩnh Chi, Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn, Nguyễn Hữu Cầu, Trần Phú.

Điểm chuẩn nguyện vọng 1 của các trường THPT ở TPHCM trong 3 năm qua như sau:

Khu vực 2 - Bình Dương (cũ): Sự trỗi dậy của các khu vực đô thị mới

Khác với TPHCM có xu hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ, Bình Dương chứng kiến sự gia tăng điểm chuẩn ở nhóm trường bậc trung. Đặc biệt là khu vực Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Thủ Dầu Một cũ, nơi tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến áp lực tuyển sinh tăng cao.

Bình Dương cũ có cách thi tuyển lớp 10 tương tự TPHCM. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn cộng điểm ưu tiên nếu có.

Trường Trịnh Hoài Đức duy trì vị thế dẫn đầu với điểm chuẩn luôn trên 22 điểm (hệ số 30), bám đuổi sát sao các trường top đầu của TPHCM.

Những trường khác ở khu vực Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên cũ có điểm chuẩn cao hơn mặt bằng chung, đa số lấy trên 15 điểm như Võ Minh Đức, An Mỹ, Nguyễn Trãi, Dĩ An, Nguyễn An Ninh, Bình An, Nguyễn Thị Minh Khai. Còn lại có mức trúng tuyển dưới 15 điểm, trừ THPT Bến Cát.

Khu vực 3 - Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ): “Cú rơi” do thay đổi cách tính

Bà Rịa - Vũng Tàu là tâm điểm của sự chú ý năm 2025 khi thay đổi công thức tính điểm (bỏ nhân hệ số 2 môn toán, văn). Kết quả là một bảng điểm chuẩn "gây sốc" về mặt con số, nhiều trường lấy chưa đến 3 điểm mỗi môn.

Cụ thể, từ 2023-2025, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 với 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh. Tuy nhiên, trong 2 năm 2023-2024, điểm xét tuyển tính theo thang 50 với các môn toán, văn nhân hệ số 2. Từ năm 2025, điểm xét tuyển là tổng 3 môn hệ số 1 cộng điểm ưu tiên nếu có, thang 30.

Điều này khiến mức điểm chuẩn “rơi mạnh". Trung bình chưa đến 3 điểm mỗi môn, thí sinh đã có thể trúng tuyển loạt trường như THPT Dương Bạch Mai, Trần Văn Quan, Ngô Quyền, Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Phú Mỹ. Trong khi 2 năm trước đó, các trường này đa số lấy trung bình 4 điểm mỗi môn.

Cá biệt một số trường ghi nhận điểm trung bình môn giảm phân nửa như Châu Thành, Ngô Quyền, Phú Mỹ.

Một số trường có điểm chuẩn tương đối ổn định, trung bình 5-7 điểm mỗi môn là THPT Vũng Tàu, Đinh Tiên Hoàng, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Huệ, Nguyễn Khuyến, Xuyên Mộc.

Năm 2026 là năm đầu tiên TPHCM tổ chức tuyển sinh lớp 10 sau sáp nhập với 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Vào ngày 31/5, thí sinh đến điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế.

Ngày 1/6, thí sinh thi môn ngữ văn vào buổi sáng với thời gian làm bài 120 phút và môn ngoại ngữ vào buổi chiều với thời gian 90 phút.

Ngày 2/6, thí sinh tiếp tục thi môn toán trong buổi sáng (120 phút) và bài thi tiếng Anh tích hợp vào buổi chiều với thời gian 150 phút.

Lịch thi cụ thể vào lớp 10 tại TPHCM như sau: