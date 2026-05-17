Hơn 6.300 thí sinh tranh suất vào trường phổ thông “hot” Hà Nội

Sáng nay, hàng nghìn thí sinh "nhí" thi vào trường THPT "hot" nhất nhì Hà Nội (Ảnh: Kiều Yên).

Ghi danh mục vật dụng thi ra giấy cho sĩ tử

6h45, tuyến phố trước cổng Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành có khá đông phụ huynh đưa con đến tham dự phần thi đánh giá năng lực năm 2026.

Lực lượng an ninh, tình nguyện viên đã phối hợp nhịp nhàng để phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc.

Thí sinh và người thân xem sơ đồ phòng thi (Ảnh: Kiều Yên).

Trong khu vực điểm thi, không ít học sinh lúng túng vì quên phòng thi, quên số báo danh đã được các tình nguyện viên hỗ trợ tra cứu thông tin. Để tránh nhầm lẫn, một số phụ huynh còn cẩn thận ghi sẵn những thông tin cơ bản ra giấy cho con cầm đến địa điểm thi.

Theo ghi nhận từ nhà trường, khoảng 7 trường hợp phụ huynh điền sai thông tin đăng ký, như ghi nhầm tên của mình thay vì tên học sinh hoặc nhầm lẫn ngày sinh giữa các con trong gia đình.

Đến sáng nay, nhà trường đã khẩn trương hỗ trợ chỉnh sửa, yêu cầu phụ huynh cung cấp giấy khai sinh và thẻ dự thi để đối chiếu, đồng thời cập nhật lại toàn bộ danh sách nhằm bảo đảm thống nhất dữ liệu, phục vụ công tác chấm thi.

Một số thí sinh "nhí" vẫn trong tình trạng thái ngái ngủ (Ảnh: Kiều Yên).

Một số em do tối hôm trước buổi thi sốt ruột không ngủ được hoặc thức quá khuya, khi vào phòng thi vẫn trong trạng thái ngái ngủ.

Phạm Nguyên Bảo, học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, chia sẻ bản thân vội vã đến trường thi nên chưa kịp ăn sáng. Mặc dù khá tự tin nhưng đứng trước kỳ thi quan trọng, em cũng có đôi chút hồi hộp và lo lắng.

Trong khi đó, tại phòng thi số 301, một học sinh tìm đúng số phòng thi nhưng lại nhầm tòa nhà. Các em đã được nhà trường hỗ trợ đưa đến địa điểm thi nhanh nhất có thể.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, ở cổng trường, lực lượng tình nguyện viên, học sinh hoạt động hết công suất. Thậm chí để thu hút học sinh tìm đến, câu khẩu hiệu luôn được hô to: "Các em ơi cần hỏi gì không".

Năm nay, tổng số thí sinh tham dự vào lớp 6 Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành là 6.335 em/180 phòng thi. Với chỉ tiêu 320, tỷ lệ năm nay là 1 chọi 19,79 (gần 20 em).

Trước đó, ngày 13/5, Hội đồng tuyển sinh đã gửi thông tin số báo danh, và hướng dẫn về kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đến từng thí sinh. Trong đó, hướng dẫn chi tiết để thí sinh đến được điểm đánh giá năng lực, đồng thời hướng dẫn giờ giấc và các quy định trong khi làm bài.

Lực lượng tình nguyện hỗ trợ các thí sinh trong sáng nay (Ảnh: Kiều Yên).

Lưu ý cả việc học sinh có thể dị ứng sữa

Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành là trường "hot" hiếm hoi của Hà Nội không xét học bạ trong kỳ tuyển sinh vào lớp 6 năm nay.

Nhà trường dùng bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) để tuyển đầu vào. Hình thức thi viết với 3 môn: Toán, tiếng Việt và tiếng Anh.

Các bài thi kết hợp trắc nghiệm khách quan với tự luận. Nội dung kiểm tra chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5. Thời gian làm bài cho môn toán và tiếng Việt là 45 phút, môn tiếng Anh là 30 phút.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn cộng với điểm khuyến khích (nếu có). Thí sinh có chứng chỉ TOEFL Primary từ 228 điểm trở lên hoặc giải Olympic tiếng Anh cấp thành phố, giải tin học trẻ cấp thành phố sẽ được cộng từ 0,5 đến 1,5 điểm.

Cán bộ giáo viên phát bánh và sữa cho một số thí sinh không kịp ăn sáng (Ảnh: Kiều Yên).

Trường không tính điểm học bạ vào điểm xét tuyển, đồng thời không yêu cầu bất cứ điều kiện nào về học bạ để dự tuyển; việc xếp lớp theo nguyện vọng kết hợp kết quả bài thi đánh giá năng lực.

Nhà trường quán triệt các phòng thi chú ý đến một số em nếu có dị ứng sữa (Ảnh: Kiều Yên).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, TS Phạm Sĩ Cường, Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, cho biết Ban chỉ đạo nhà trường đã quán triệt tinh thần chuẩn bị kỹ lưỡng, tính toán toàn diện nhằm xây dựng phương án tổ chức tối ưu, bảo đảm đồng bộ từ công tác kỹ thuật đến hỗ trợ tâm lý cho học sinh.

Lo ngại nhiều học sinh chưa kịp ăn sáng trước giờ thi, nhà trường đã chủ động chuẩn bị thêm sữa và bánh để kịp thời hỗ trợ khi cần thiết. Đồng thời, các giám thị cũng được lưu ý đặc biệt về việc rà soát, nhắc nhở những em học sinh có tiền sử dị ứng sữa nhằm đảm bảo an toàn cho các em trong suốt quá trình làm bài.

Với tỷ lệ "chọi" 1/20, thầy Cường chia sẻ: “Đây vừa là áp lực nhưng cũng là động lực, nhà trường phải thực hiện sao cho xứng đáng với kỳ vọng của phụ huynh, của cộng đồng”.

Quy định về điểm khuyến khích cộng vào điểm ĐGNL như sau: