Ngôi trường chuyên "chiều" học sinh hết nấc: Thích học môn gì, chọn môn đó

Những năm gần đây, khi Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 bắt đầu triển khai ở bậc THPT, câu chuyện chọn tổ hợp môn học luôn khiến không ít học sinh và phụ huynh đau đầu.

Nhiều trường buộc phải chia sẵn các “combo” (gói có sẵn) môn học để thuận tiện xếp lớp, bố trí giáo viên. Điều này đồng nghĩa có những học sinh phải học thêm các môn mình không thực sự yêu thích hoặc không phục vụ định hướng nghề nghiệp sau này.

Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), cách làm lại khác.

Theo ông Lê Thanh Hải, Hiệu trưởng nhà trường, học sinh ngoài các môn bắt buộc sẽ được lựa chọn các môn học phù hợp với sở thích và định hướng tương lai, thay vì bị “đóng khung” trong các tổ hợp cố định.

Hiệu trưởng cho biết Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã có rất nhiều thay đổi lớn trong định hướng, chương trình học. Riêng đối với khối THPT, ngoài các môn bắt buộc học sinh sẽ được chọn môn còn lại phù hợp với định hướng tương lai.

Dù vậy, trên thực tế vì không đủ điều kiện cơ sở vật chất, giáo viên nên đa phần các trường THPT đều chia thành các tổ hợp môn học cố định như tổ hợp khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học và sinh học); tổ hợp xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật)...

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng (Ảnh: A.N).

Ông Hải cho biết, thời điểm đầu triển khai chương trình mới, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cũng từng xây dựng các tổ hợp môn học cố định như nhiều nơi khác. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh bày tỏ mong muốn con được học theo các môn ngoài tổ hợp "cứng", đúng định hướng nghề nghiệp và sở thích. Từ đó, nhà trường khảo sát nguyện vọng học sinh rồi sắp xếp lớp theo nhu cầu thực tế.

Qua khảo sát gần như 100% phụ huynh và học sinh đồng tình với phương án lựa chọn môn học phù hợp theo sở thích, định hướng nghề nghiệp, thay vì bị bó buộc trong các tổ hợp cố định.

“Mỗi học sinh đều có năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp khác nhau. Nếu áp đặt tổ hợp bắt buộc sẽ khiến nhiều em học những môn mình không thích hoặc không phục vụ mục tiêu tương lai”, ông Hải chia sẻ.

Theo lãnh đạo trường, mô hình được triển khai từ năm học 2022-2023, thời điểm đầu tiên chương trình giáo dục phổ thông 2018 áp dụng ở bậc THPT. Khi đó, trường triển khai trước cho khối 10 theo hình thức “cuốn chiếu”, các năm tiếp theo mở rộng lên khối 11 và 12.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là những lo ngại ban đầu về chuyện “lệch” số lượng học sinh giữa các môn hay mất cân đối giáo viên lại không xảy ra.

“Khi sắp xếp theo nguyện vọng học sinh thì số lớp, số giáo viên của các môn học gần như tương đồng với nhau. Những lo lắng về mất cân đối thực tế đã không xảy ra”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, sau hơn một năm triển khai, mô hình của trường đã nhận được sự quan tâm từ nhiều trường chuyên trên cả nước. Nhà trường cũng chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình này tại một số hội thảo chuyên môn.

Hiện Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có gần 900 học sinh, mỗi năm tuyển khoảng 300 em. Theo ông Hải, tỷ lệ học sinh đỗ đại học của trường qua mỗi năm đều đạt 100%.

Ngoài mô hình lựa chọn môn học linh hoạt, trường còn triển khai quy định hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ học. Mỗi lớp đều bố trí kệ hoặc tủ nhỏ để học sinh gửi điện thoại trước khi vào tiết học.

“Nhà trường nhận thấy việc sử dụng điện thoại trong giờ học gây xao nhãng nhiều hơn lợi ích mang lại. Chỉ trong trường hợp giáo viên bộ môn cho phép phục vụ nhiệm vụ học tập thì học sinh mới được sử dụng”, ông Hải cho hay.