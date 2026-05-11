Học sinh lớp 12 băn khoăn: “Gia cảnh khó khăn có nên học y?”

Vấn đề được nam sinh học lớp 12 một trường THPT ở TPHCM đặt ra tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Chương trình thu hút hơn 1.000 học sinh và phụ huynh ở TPHCM và các tỉnh lân cận tham gia, với nhiều hoạt động trải nghiệm, mô phỏng; tư vấn ngành nghề, cơ hội việc làm của từng khoa.

Nam sinh này chia sẻ, em đã mong muốn theo đuổi ngành y từ nhỏ và nỗ lực học tập trong nhiều năm để thực hiện ước mơ. Tuy nhiên, khi thời điểm lựa chọn ngành học đến gần, em bắt đầu lo lắng trước áp lực học phí ngày càng tăng trong khi điều kiện kinh tế gia đình khó khăn.

Em tìm hiểu về các chương trình học bổng tại các trường nhưng vẫn lo lắng vì cho rằng đây không phải là giải pháp đảm bảo lâu dài.

Trao đổi với học sinh, ThS Nguyễn Văn Kiên, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết hàng năm nhà trường có nhiều chương trình học bổng dành cho sinh viên như học bổng Dương Quang Trung, học bổng Cao Minh Thì, học bổng khuyến khích học tập cùng các học bổng từ nguồn tài trợ khác.

Theo ông Kiên, việc nỗ lực học tập để đạt học bổng sẽ phần nào hỗ trợ kinh phí học tập cho sinh viên. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tìm nhiều giải pháp hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo học.

Ông cho biết trong năm học này, có hai trường hợp sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, khó đảm bảo việc theo học. Phòng Công tác sinh viên đã kết nối với các mạnh thường quân để hỗ trợ học phí cho các em.

ThS Nguyễn Văn Kiên chia sẻ điều quan trọng là các em cần tránh tâm lý mặc cảm hay giấu khó khăn của mình. Theo ông, sinh viên cần chủ động để tìm kiếm sự hỗ trợ vì chỉ khi các em dám lên tiếng thì vấn đề mới có cách giải quyết.

TS Hồ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng phụ trách quản lý điều hành Phòng Quản lý đào tạo đại học của trường, cho biết năm 2026, ngoài diện xét tuyển thẳng theo quy định, trường chỉ sử dụng một phương thức tuyển sinh duy nhất là xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho 13 ngành đào tạo với tổng chỉ tiêu trên 2.100.

Theo ông Tuấn, năm nay, Bộ GD&ĐT quy định mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Vì vậy, việc tìm hiểu kỹ ngành nghề, chương trình đào tạo, học phí và cơ hội việc làm trước khi đăng ký nguyện vọng là cực kỳ cần thiết cho các em.

Để hỗ trợ thí sinh trong bối cảnh quy chế tuyển sinh có nhiều thay đổi, nhà trường lên kế hoạch tổ chức các buổi tư vấn trực tuyến vào tháng 7 nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về ngành nghề đào tạo, từ đó, đưa ra lựa chọn phù hợp.

Nhiều trường y tăng học phí

Đến nay, nhiều trường đào tạo ngành y trên cả nước đã công bố mức học phí dự kiến cho năm học 2026-2027, dao động từ gần 48 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng mỗi năm tùy trường.

Trong đó, mức học phí thấp nhất của ngành Y khoa được ghi nhận tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương với khoảng 47,89 triệu đồng/năm và Đại học Trà Vinh với 63,8 triệu đồng/năm.

Hai trường có mức học phí vượt 100 triệu đồng/năm là Đại học Phenikaa và Trường Đại học Tân Tạo.

Trong khi đó, các trường đào tạo y lâu năm như Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y Dược TPHCM và Đại học Y Hà Nội có mức học phí ngành Y khoa dao động khoảng 70-90 triệu đồng/năm.

Ghi nhận nhiều trường điều chỉnh tăng học phí so với năm trước. Tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, mức tăng dự kiến từ 5,2 đến 25,8 triệu đồng tùy ngành. Trong đó, hai ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt tăng 25,8 triệu đồng so với năm trước.

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cũng dự kiến tăng mạnh học phí. Ngành Y khoa dự kiến thu 58 triệu đồng/năm, tăng gần gấp đôi so với mức 31,1 triệu đồng của năm trước. Ngành Y học cổ truyền và Dược học cùng dự kiến thu 56 triệu đồng/năm.

Tại Đại học Y Dược TPHCM, học phí dự kiến khoảng từ 30 đến 90 triệu đồng/năm, cao nhất là ngành Răng - Hàm - Mặt, mức tăng khoảng từ 5 đến 7% so với hiện nay.

Đại học Y Hà Nội dự kiến thu học phí từ 19,1 đến 80 triệu đồng trong năm học 2026-2027, tăng từ 2,2 đến 17,8 triệu đồng so với năm trước.