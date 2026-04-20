Một lớp có tỷ lệ học sinh đạt từ 900 điểm năng lực cao gấp 14 lần cả nước

Kết quả nổi bật này được ghi nhận tại lớp 12E1, Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến (cơ sở 4, TPHCM, khu vực quận Thủ Đức cũ).

Thầy Trịnh Tuyển, giáo viên quản nhiệm lớp 12E1, cho biết lớp có 42 học sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM diễn ra vào đầu tháng 4.

Lớp 12E1, Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến cơ sở 4 (Ảnh: T.T).

Trong số này, có 12/42 học sinh đạt từ 1.000 điểm trở lên. Đáng chú ý, em Vũ Lê Nhân đạt 1.088 điểm, nằm trong top 3 thí sinh có điểm số cao nhất toàn quốc. Ở bài thi, Nhân đạt điểm tuyệt đối 300/300 ở cả phần tiếng Anh và tư duy khoa học.

Nếu tính từ mốc 900 điểm, lớp 12E1 có 36/42 học sinh đạt được, chiếm gần 86%. Tỷ lệ này cao gấp 14 lần so với mặt bằng chung của cả nước trong cùng đợt thi, chỉ ở mức khoảng 6%.

Theo thầy Tuyển, phần lớn học sinh trong lớp đều có định hướng xét tuyển vào các trường đại học top đầu như Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế TPHCM và các trường Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM)…

Thầy Tuyển cũng chia sẻ thêm, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố vừa qua, 9 học sinh của lớp dự thi thì cả 9 đều đoạt giải.

Cũng thuộc hệ thống Nguyễn Khuyến, Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến (cơ sở Bình Dương cũ) ghi nhận kết quả nổi bật với 673 học sinh tham dự kỳ thi.

Cụ thể, có 27 học sinh đạt trên 1.000 điểm (chiếm 4%) và 250 học sinh đạt từ 900 điểm trở lên (37,15%). So với mặt bằng chung, tỷ lệ thí sinh đạt từ 900 điểm của trường này cao gấp hơn 6 lần.

Điểm trung bình của học sinh toàn trường đạt 858,8 điểm, cao hơn 176,8 điểm so với mức trung bình 682 điểm của toàn bộ thí sinh dự thi.

Đáng chú ý, mức điểm cao nhất của trường là 1.077 điểm, thuộc về một học sinh lớp 12E1. Lớp này cũng dẫn đầu toàn trường với điểm trung bình lên tới 976,7 điểm.

Bên cạnh hệ thống Nguyễn Khuyến, Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) cũng ghi nhận nhiều học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi này.

Thống kê từ 458 thí sinh của trường cho thấy có 49 học sinh đạt từ 1.000 điểm trở lên, chiếm khoảng 10% tổng số bài thi đạt trên 1.000 điểm của kỳ thi trên toàn quốc. Ngoài ra, có 246 học sinh đạt từ 901 điểm trở lên, tương đương khoảng 53,7% số thí sinh dự thi.

Em Trần Hoàng Thiên Phúc, thủ khoa kỳ thi đợt 1 năm 2026 đánh giá năng lực đến từ Trường Phổ thông Năng khiếu (Ảnh: PTNK).

Điểm trung bình của học sinh nhà trường đạt 898,1 điểm, cao hơn 216,1 điểm so với mức trung bình chung (682 điểm). Điểm trung vị đạt 910 điểm, cũng vượt đáng kể so với mặt bằng chung của kỳ thi.

Đặc biệt, thủ khoa của đợt thi cũng là học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu - em Trần Hoàng Thiên Phúc - với 1.098/1.200 điểm, trong đó có 2 phần thi đạt điểm tuyệt đối 300/300.