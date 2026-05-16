Sau vụ học sinh bị phạt tự đâm kim tiêm, hiệu trưởng xin thôi chức

Học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát, TPHCM (Ảnh: FB Nhà trường).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, cho biết bà đã chủ động xin thôi giữ chức vụ hiện tại và đề xuất được chuyển sang một vị trí công tác khác.

Quyết định này được đưa ra sau khi nhà trường liên tiếp đối mặt với nhiều sự việc lùm xùm trong những tháng đầu năm 2026, đỉnh điểm là vụ việc một giáo viên yêu cầu học sinh tự chích kim tiêm vào tay.

“Tôi cũng sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 19/5 tới. Sau những vụ việc xảy ra, với trách nhiệm của người đứng đầu, tôi thấy lúc này nên để các bạn trẻ làm tốt hơn”, bà Hạnh chia sẻ.

Theo nữ hiệu trưởng, dù nhà trường đã thường xuyên quán triệt giáo viên về việc bảo đảm an toàn cho học sinh nhưng vụ việc liên quan đến kim tiêm là điều vượt ngoài sức tưởng tượng của bà.

“Ở đây lúc nào tôi cũng yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên phải quan tâm, đảm bảo an toàn cho trẻ. Nhưng tôi không tưởng tượng được một cô giáo học 4 năm đại học lại hành xử như vậy”, bà nói.

Nữ hiệu trưởng thừa nhận dù bản thân không trực tiếp gây ra sai phạm nói trên, nhưng với vai trò là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của nhà trường, bà không thể né tránh trách nhiệm.

“Dù giáo viên làm nhưng xảy ra trong trường mình quản lý thì mình phải chịu trách nhiệm. Có những chuyện thực sự vượt ngoài tưởng tượng của tôi”, bà nói thêm.

Hiện tại, nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ và dự kiến chuyển sang một công tác khác của nữ hiệu trưởng đã được trình lên cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Bà chia sẻ, phía cấp trên đã lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng và đang có những bước hướng dẫn bà thực hiện các thủ tục theo đúng quy định hiện hành.