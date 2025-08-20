Mâu thuẫn từ tấm hình đăng Facebook, nữ sinh bị 5 người đánh hội đồng

Ngày 20/8, Công an xã Phú Thuận (Vĩnh Long) cho biết đang phối hợp UBMTTQ xã, ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh có liên quan để giải quyết vụ nữ sinh lớp 7 của trường THCS Nguyễn Văn Đồn bị nhóm người đánh hội đồng, quay clip phát tán lên mạng xã hội.

Em Q.A.bị nhóm người đánh ngã, túm tóc kéo lê (Ảnh cắt từ clip).

Theo đó, em P.Q.A. (SN 2012, học lớp 7, trường THCS Nguyễn Văn Đồn) quen biết nữ sinh tên N.T.T.N. (SN 2011, học lớp 8, trường THCS Huỳnh Tấn Phát) qua mạng xã hội. Em T.N. là bạn của V.T.K.T. (SN 2012) cùng 4 người nữ khác.

Nhóm K.T. có người đang đi học, có người nghỉ học và đã tham gia đánh đập em Q.A., trừ em T.N. không tham gia.

Theo diễn biến vụ việc, em Q.A. đăng hình ảnh của mình trên mạng xã hội, từ tấm hình đó phát sinh mâu thuẫn với nhóm của K.T..

Trưa 13/8, nhóm K.T. yêu cầu Q.A qua khu tái định cư xã Phú Thuận để giải quyết mâu thuẫn. Q.A. hẹn nhóm K.T. qua xã Tam Hiệp nhưng nhóm này không đến.

Đến 13h ngày 14/8, nhóm K.T. đi qua cồn Tam Hiệp và có khoảng 20 học sinh đi theo xem. Tại đây, nhóm K.T. gặp Q.A. ở gần trường THCS Nguyễn Văn Đồn (xã Phú Thuận), sau đó hai bên đi đến con đường vắng để nói chuyện.

Đi đến đoạn đường ven bờ sông, 5 người nữ đã đánh tới tấp vào vùng đầu, lưng nạn nhân đến khi có người hô công an tới mới bỏ chạy.

Q.A. bị đánh xong nhưng về nhà không báo với gia đình. Đến ngày 15/8, cha của Q.A phát hiện vụ việc mới đưa con gái đến Trung tâm y tế điều trị. Bác sĩ chẩn đoán em Q.A. bị chấn thương phần mềm. Hiện sức khoẻ đã ổn định.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.