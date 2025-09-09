Xuất hiện clip nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng trong ngày khai giảng

Clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn vây đánh trên con đường đất vắng đã gây xôn xao dư luận những ngày qua. Vụ việc được xác định xảy ra tại xã Đông Hiếu, Nghệ An, liên quan đến các nữ sinh Trường THPT Đông Hiếu.

Theo nội dung clip cho thấy một nữ sinh mặc áo sơ mi trắng bị 4-5 nữ sinh khác bao vây và hành hung. Ban đầu, một nữ sinh mặc áo đen túm tóc, giật mũ bảo hiểm và liên tục đánh vào đầu, mặt nạn nhân. Khi nữ sinh áo trắng ngã xuống, cả nhóm tiếp tục lao vào đánh hội đồng.

Nhóm nữ sinh đánh bạn được đăng tải lên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Nạn nhân sau đó ngồi sụp xuống đất trong trạng thái hoảng loạn và đau đớn, trong khi nhóm bạn vẫn tiếp tục buông lời lăng mạ rồi bỏ đi. Điều đáng nói, trong clip còn có sự xuất hiện của một số người khác nhưng không ai can ngăn.

Sự việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, khi các học sinh nhắc đến chuyện nói xấu trước đó. Nữ sinh bị đánh được xác định là học sinh của Trường THPT Đông Hiếu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào ngày 9/9, thầy Nguyễn Văn Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Đông Hiếu, xác nhận vụ việc xảy ra sau giờ khai giảng năm học mới 2025-2026, tại khu vực xóm Cây Xăng (xã Đông Hiếu), bên ngoài khuôn viên trường học.

“Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã báo công an và các em liên quan được mời lên làm việc. Ngày 8/9, Đoàn trường cũng đã mời các em lên trao đổi, các em nói chỉ mâu thuẫn nhỏ rồi bỏ qua. Chiều nay, nhà trường tiếp tục mời phụ huynh và các học sinh lên để nhắc nhở. Nhà trường sẽ phối hợp cùng gia đình giáo dục, uốn nắn dần dần”, thầy Cường chia sẻ.

Ông Nguyễn Hữu Hào, Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu, cũng cho biết chính quyền địa phương đã nắm được thông tin và sẽ có báo cáo cụ thể về sự việc.

Clip đã gây ra nhiều lo ngại trong dư luận về tình trạng bạo lực học đường, đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng và nhà trường có biện pháp xử lý, răn đe và giáo dục kịp thời để ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai.