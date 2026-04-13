Nữ sinh lớp 7 bị nhiều nam sinh đánh tới tấp trước cổng trường

Ngày 13/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết đã chỉ đạo công an xác minh thông tin một nữ sinh Trường THCS Bình Thuận bị hành hung trước cổng trường. “Chúng tôi đã nắm thông tin và chỉ đạo cho công an xác minh sự việc”, ông Hiền nói.

Cháu K. hoảng loạn sau khi bị nhóm nam sinh cùng trường hành hung (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nhiều nam sinh đánh tới tấp vào vùng mặt nữ sinh. Thấy vậy, một người đàn ông đã can ngăn nhưng các nam sinh vẫn bất chấp và tiếp tục đánh nữ sinh.

Người đăng tải clip cho biết sự việc xảy ra tại cổng Trường THCS Bình Thuận, nạn nhân là em D.T.K., đang học lớp 7. Những người đánh nữ sinh này là học sinh lớp 9 của Trường THCS Bình Thuận.

Theo bà L.T.T., người thân của nạn nhân, sự việc xảy ra vào trưa 11/4 tại cổng Trường THCS Bình Thuận. Lúc tan học, em K. có mâu thuẫn với một nữ sinh cùng trường. Sau đó, nữ sinh này đã gọi nhóm nam sinh học lớp 9 đến hành hung em K..

Em K. bị đánh dập môi, bầm mắt, trên cơ thể có nhiều vết bầm, tinh thần hoảng loạn. Gia đình đã đưa em K. đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, đồng thời trình báo sự việc đến công an.