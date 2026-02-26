Vụ trường tạm thu 158 tỷ đồng: Còn bao nhiêu sinh viên chưa nhận lại tiền?

Theo thông báo Sở GD&ĐT TPHCM về điều chỉnh, cập nhật kết quả kiểm tra đột xuất việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025, trường đã tạm thu học phí của 15.943 người học, với tổng số tiền hơn 158 tỷ đồng.

Việc trường chậm hoàn trả tiền miễn, giảm học phí còn tồn, theo thông báo do các nguyên nhân như sinh viên chưa cung cấp số tài khoản để nhận tiền, cung cấp sai số tài khoản...

Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM trong giờ học (Ảnh: Hoài Nam).

Tính đến thời điểm 31/3/2025, số tiền miễn, giảm học phí còn tồn chưa hoàn trả cho 2.022 học sinh, sinh viên hơn 20,4 tỷ đồng.

Số tiền trên là tính chung đối với học sinh, sinh viên thuộc các đối tượng được miễn, giảm học phí qua nhiều năm học (bao gồm tiền miễn, giảm học phí của khối Cao đẳng, khối Trung cấp T4,...).

Tính đến thời điểm 11/11/2025, số tiền miễn, giảm học phí còn tồn chưa hoàn trả cho 418 học sinh, sinh viên là hơn 3,59 tỷ đồng.

Sở kiến nghị trường khẩn trương hoàn trả số tiền đã tạm thu của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định.

Theo thông báo điều chỉnh của Sở, nhiều nội dung phản ánh trường thực hiện đúng quy định như thành lập tổ chức xác minh, quá trình tuyển dụng đối với ông Phạm Hữu Tấn, xử lý kỷ luật viên chức đối với ông Lâm Viết Dũng.

Công tác điều chuyển nhân sự đối với ông Lê Xuân Thiện và ông Lâm Viết Dũng được thực hiện trong nội bộ đơn vị, không làm tăng biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, không phát sinh bổ nhiệm mới, bảo đảm phù hợp chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW và đúng quy định hiện hành.

Thông báo cũng chỉ ra nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại trường.

Trong hoạt động đào tạo, năm học 2022-2023, có 117 giảng viên giảng dạy vượt định mức với tổng số 40.773 giờ, năm học 2023-2024 có 76 giảng viên với 16.884 giờ. Bên cạnh đó, cũng ghi nhận có trường hợp phân công giảng dạy chưa phù hợp chuyên môn được đào tạo

Trong lĩnh vực nhân sự, một số trường hợp bổ nhiệm cán bộ quản lý chưa bảo đảm đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định; có quyết định áp dụng căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực.

Một số hồ sơ thiếu nhận xét, đánh giá nhiều năm liên tục, thiếu biên bản kiểm phiếu hoặc giấy khám sức khỏe không đúng thời điểm. Có trường hợp chưa thực hiện đầy đủ thủ tục xin ý kiến cấp ủy trước khi miễn nhiệm.

Về công tác quản trị nội bộ, trường chưa ban hành đầy đủ quy chế làm việc của Ban Giám hiệu; một số quy định nội bộ chưa được cập nhật kịp thời theo văn bản pháp luật mới. Công tác tiếp công dân chưa bảo đảm đầy đủ quy định về nội quy, sổ sách và công khai theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, công tác tuyển sinh và đào tạo còn để xảy ra tình trạng tuyển sinh chưa đúng đối tượng, tổ chức lớp học khi thủ tục chưa hoàn tất, xét tốt nghiệp khi người học chưa đủ điều kiện theo quy định.

Đề xuất UBND TPHCM chỉ đạo xử lý

Thông báo của Sở GD&ĐT TPHCM đề xuất UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo giao Sở Nội vụ rà soát hồ sơ, báo cáo việc tham mưu bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với ông Đinh Văn Đệ; đồng thời tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm và thực hiện khắc phục theo quy định.

Giao Sở GD&ĐT rà soát, đánh giá mức độ sai phạm, dấu hiệu vi phạm pháp luật (nếu có), tham mưu UBND TPHCM xem xét, quyết định; thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền và đề xuất xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

Đối với Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, yêu cầu người phụ trách trường rà soát, khắc phục các sai sót thuộc thẩm quyền; tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và báo cáo kết quả về Sở để tổng hợp, trình UBND TP xem xét, quyết định.

Thông báo trên của Sở GD&ĐT TPHCM thay cho thông báo ngày 16/9/2025 về về kết quả kiểm tra đột xuất việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM.

Trước đó, khi Sở GD&ĐT TPHCM ban hành thông báo ngày 16/9/2025, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng có báo cáo giải trình lên Sở về một số nội dung trong kết luận kiểm tra “chưa phản ánh đúng bản chất vụ việc, nhiều hành vi kết luận quá nghiêm khắc”, có thể ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM không đồng tình với một số nội dung trong kết luận như liên quan đến số tiền tạm thu học phí, việc nhà trường cắt xén chương trình để lấy tiền sinh viên thông qua học phí; phân công giảng dạy môn học chưa đúng quy định; giao giáo viên dạy khối lượng lớn…

Trường cũng đề nghị đoàn kiểm tra xem xét lại một số nội dung như công tác quản lý sử dụng tài sản công; tuyển sinh không phù hợp…