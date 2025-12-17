Cô Kim Anh là giáo viên mầm non ở TPHCM. Trong lớp của cô có một trẻ mới 26 tháng tuổi nhưng đã “nghiện” điện thoại nặng vì ở nhà cha mẹ muốn dỗ con đều dùng điện thoại. Đến nay, bé vẫn chưa biết nói, không quan tâm đến việc gì khác ngoài chiếc điện thoại, cha mẹ, thầy cô cũng không biết làm sao để “cai” cho bé.

Bà Nolwenn Deschard đề nghị có nhiều hoạt động thay thể cho thời gian trẻ xem màn hình (Ảnh: Tùng Nguyên).

Câu chuyện cô Kim Anh kể nhận được sự đồng tình của các đại biểu tham gia hội thảo “Tác động của màn hình đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời” do Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM và Tổ chức Planète Enfants & Développement (PE&D) tổ chức tại TPHCM vào ngày 16/12.

Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu là bác sĩ, giáo viên, chuyên gia tâm lý đều chung nhận định là việc tiếp xúc với màn hình (tivi, máy tính, điện thoại) trong thời gian dài ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ em, kể cả trẻ lớn trên 12 tuổi.

Bà Nolwenn Deschard, chuyên gia về bảo vệ trẻ em của Tổ chức PE&D, cho rằng: “Màn hình không xấu, nhưng sử dụng quá sớm và thiếu giám sát sẽ gây hại”. Theo bà, trẻ em sử dụng cần có sự hướng dẫn và giám sát của người lớn về cả nội dung xem và thời lượng xem.

Các tổ chức y tế khuyến nghị thời lượng xem màn hình theo độ tuổi (Ảnh chụp màn hình).

“Từ nhiều năm nay, chúng tôi đã đi nhiều nơi chia sẻ về ảnh hưởng tiêu cực của màn hình đối với trẻ, đặc biệt là sự phát triển não bộ của trẻ, khuyến nghị cách sử dụng màn hình phù hợp và đưa ra những hoạt động thay thế”, bà Nolwenn Deschard cho biết.

Bà Julia Levivier, Trưởng đại diện Tổ chức PE&D tại Việt Nam, cho biết: “việc trẻ em tiếp xúc sớm các thiết bị màn hình làm thay đổi các công cụ giao tiếp của trẻ với cha mẹ, thay đổi cách trẻ tương tác với thế giới thực, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ trong những năm đầu đời”.

Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân, Ủy viên Trung ương Hội Tâm lý học Việt Nam, Trưởng khoa Giáo dục Mầm non Đại học Sư phạm TPHCM, cho biết: “Nghiên cứu năm 2018 chỉ ra, trẻ dành hơn 2 giờ/ngày cho màn hình có điểm kiểm tra ngôn ngữ và tư duy thấp hơn. Trẻ có hơn 7 giờ/ngày có phần vỏ não mỏng hơn”.

Trong khi đó, một khảo sát nhỏ ở Việt Nam cho thấy: Hơn 80% trẻ mẫu giáo không đạt mức hoạt động thể chất khuyến nghị do dành thời gian sử dụng màn hình; 16% trẻ bắt đầu xem màn hình trước 3 tháng tuổi; 50% trẻ tiếp xúc màn hình khi được 7 tháng tuổi.

Tác hại của “nghiện” màn hình và thời lượng sử dụng màn hình của trẻ em Việt Nam cho thấy công tác kiểm soát việc tiếp xúc màn hình của trẻ ở nhà và cả ở trường học đã trở thành vấn đề quan trọng.

Ông Phạm Đình Nghinh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

Tại hội thảo, một số đại biểu phản ánh nhiều lớp mầm non còn cho trẻ xem tivi như một giải pháp để ổn định lớp học, nhiều phụ huynh xem việc đưa điện thoại cho con nhỏ như là một giải pháp giữ trẻ yên tĩnh để làm việc... Đây đều là những hiện tượng cần thay đổi để đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần cho thế hệ trẻ em tiếp theo.

Theo ông Phạm Đình Nghinh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, hiện nước ta có nhiều luật điều chỉnh vấn đề này như: Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Giáo dục...

“Pháp luật không đưa ra một con số cụ thể là cho trẻ xem màn hình bao nhiêu phút mỗi ngày, nhưng lại đặt trách nhiệm rất rõ ràng lên vai người lớn. Việc cho trẻ sử dụng màn hình như thế nào, ở mức độ nào, có phù hợp hay không... đó không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn là trách nhiệm pháp lý, đạo đức và xã hội”, ông Nghinh chia sẻ.