Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của 30 trường đại học top

Theo thông báo của Bộ Nội Vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trong vòng 5, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Như vậy, kỳ nghỉ Tết chính thức bắt đầu từ thứ hai ngày 16/2/2026 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu, ngày 20/2/2026 (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Cùng với 5 ngày nghỉ Tết, cán bộ, công chức được nghỉ nối tiếp 4 ngày nghỉ hằng tuần. Khối cơ quan khu vực công có kỳ nghỉ tới 9 ngày liên tiếp.

Dựa vào thời gian đào tạo, nhiều trường đại học cũng đã lên kế hoạch nghỉ Tết cho sinh viên.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thủy lợi…, có lịch nghỉ Tết dự kiến từ ngày 9 đến ngày 22/2/2026, (từ 22 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).

Với lịch nghỉ này, trung bình sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán khoảng nửa tháng.

Sinh viên Trường Đại học Hà Nội hào hứng đón Tết Nguyên đán 2025 (Ảnh: Mỹ Hà).

Trong khi đó, Trường Đại học Luật TPHCM, Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM, Trường Đại học Công thương TPHCM, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM..., cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 4 tuần

Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán dự kiến của hơn 30 trường đại học lớn trên cả nước