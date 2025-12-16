Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của 30 trường đại học top
(Dân trí) - Hầu hết các trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2026 khoảng nửa tháng, nhưng cũng có trường thông báo nghỉ Tết trọn một tháng.
Theo thông báo của Bộ Nội Vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trong vòng 5, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.
Như vậy, kỳ nghỉ Tết chính thức bắt đầu từ thứ hai ngày 16/2/2026 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu, ngày 20/2/2026 (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Cùng với 5 ngày nghỉ Tết, cán bộ, công chức được nghỉ nối tiếp 4 ngày nghỉ hằng tuần. Khối cơ quan khu vực công có kỳ nghỉ tới 9 ngày liên tiếp.
Dựa vào thời gian đào tạo, nhiều trường đại học cũng đã lên kế hoạch nghỉ Tết cho sinh viên.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thủy lợi…, có lịch nghỉ Tết dự kiến từ ngày 9 đến ngày 22/2/2026, (từ 22 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).
Với lịch nghỉ này, trung bình sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán khoảng nửa tháng.
Trong khi đó, Trường Đại học Luật TPHCM, Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM, Trường Đại học Công thương TPHCM, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM..., cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 4 tuần
Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán dự kiến của hơn 30 trường đại học lớn trên cả nước
|Tên trường
|Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026
|ĐH Bách khoa Hà Nội
9-22/2/2026 (từ 22 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
|ĐH Kinh tế Quốc dân
|8/2-1/3/2026 (21 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng)
|Trường ĐH Hà Nội
|9-22/2/2026 (từ 22 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
|Đại học Sư phạm Hà Nội
|9-22/2/2026 (từ 22 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
|Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|9-22/2/2026 (từ 22 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
|Đại học Mở Hà Nội
|9-22/2/2026 (từ 22 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
|Đại học Thủy lợi
|9-22/2/2026 (từ 22 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
|Đại học Thương mại
|10-23/2/2026 (từ 23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng)
|Đại học Thăng Long
|12-25/2/2026 (từ 25 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng)
|Đại học Xây dựng
|16/2-1/3/2026 (từ 29 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng)
|Đại học Quy Nhơn
|9/2-1/3/2026 (từ 22 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng)
|Đại học Duy Tân
|8/2-23/2/2026 (21 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng)
|Đại học Hoa Sen
|9-22/2/2026 (từ 22 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
|Đại học Luật TPHCM
|31/1- 1/3/2026 (từ 13 tháng Chạp tới 13 tháng Giêng)
|Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM)
|8-22/2/2026 (từ 21 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
|Đại học Y Dược TPHCM
|9-27/2/2026 (từ 22 tháng Chạp đến 11 tháng Giêng)
|Đại học Kinh tế TPHCM
|9-22/2/2026 (từ 22 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
|Đại học Công thương TPHCM
|9/2-8/3/2026 (22 tháng Chạp đến 21 tháng Giêng)
|Đại học Nông Lâm TPHCM
|2/2-1/3/2026 (15 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng)
|Đại học Gia Định
|9-28/2/2026 (từ 22 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng)
|Đại học Văn Hiến
|11-24/2/2026 (từ 24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng)
|Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
9-27/2/2026 (từ 22 tháng Chạp đến 11 tháng Giêng)
|Đại học Công nghiệp TPHCM
|9/2-1/3/2026 (từ 22 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng)
|Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM)
|9/2-1/3/2026 (từ 22 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng)
|Đại học Tôn Đức Thắng
|9/2-1/3/2026 (từ 22 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng)
|Đại học Ngân hàng TPHCM
|9/2-1/3/2026 (từ 22 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng)
|Đại học Kiến trúc TPHCM
|9/2-1/3/2026 (từ 22 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng)
|Đại học Công thương TPHCM
|9/2-8/3/2026 (22 tháng Chạp đến 21 tháng Giêng)
|Đại học Sài Gòn
|9-28/2/2026 (từ 22 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng)
|Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM
|1/2-1/3/2026 (tức 14/12-13/1 âm lịch)