Phú Quốc: Xác minh vụ hiệu phó trường mầm non bị giáo viên đánh nhập viện

Ngày 25/5, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phú Quốc đang yêu cầu ban giám hiệu Trường mầm non Dương Đông (TP Phú Quốc) giải trình về việc một hiệu phó bị giáo viên tác động vật lý tại cuộc họp đánh giá, xếp loại viên chức của trường này.

"Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm nếu đúng có vụ việc này", lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phú Quốc nói.

Trước đó vào ngày 24/5, Trường mầm non Dương Đông tổ chức cuộc họp đánh giá, xếp loại viên chức với sự có mặt của 26 giáo viên và ban giám hiệu. Cuộc họp do cô N.T.H. - Hiệu trưởng nhà trường - chủ trì.

Trường mầm non Dương Đông (TP Phú Quốc) (Ảnh: Bảo Trân).

Sự việc xuất phát từ vụ giáo viên Trường mầm non Dương Đông đánh trẻ gây bức xúc dư luận hồi tháng 3/2025. Tại cuộc họp cô L.T.K.D. - giáo viên lớp lá 5 - cho rằng cô N.T.B.T - Phó hiệu trưởng nhà trường - là người đã phát tán các đoạn clip này.

Sau khi tranh luận, cô D. rời khỏi chỗ ngồi tiến đến gần chỗ cô T. dùng tay dí vào đầu và đe dọa cô T..

Cô T. cho biết, do hoảng sợ nên vào giờ giải lao cô cầu cứu hiệu trưởng tuy nhiên không nhận được sự phản hồi.

Kết thúc cuộc họp, trước sự chứng kiến của các giáo viên khác, cô D. tiếp tục lao ra tác động vào bụng khiến cô T. ngã rồi bỏ về. Cô T. được gia đình đưa vào trung tâm y tế cấp cứu.

"Hiện nay bụng tôi vẫn còn rất đau", cô T. nói.

Trao đổi với phóng viên, cô H. - Hiệu trưởng Trường mầm non Dương Đông - phủ nhận sự việc hiệu phó bị giáo viên tác động vật lý tại cuộc họp do mình chủ trì. Cô này cho biết công an đang điều tra vụ việc và từ chối cung cấp thêm thông tin liên quan.