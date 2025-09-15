Một trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết 2026 đến hết 8/3, kéo dài 30 ngày

Theo quyết định ban hành tiến độ năm học 2025-2026 của Trường Đại học Công thương TPHCM, trường này sẽ có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 kéo dài 4 tuần.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của Trường Đại học Công thương TPHCM trong quyết định ban hành tiến độ năm học 2025-2026 (Ảnh: S.P).

Cụ thể, sinh viên Trường Đại học Công thương TPHCM sẽ nghỉ Tết từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 8/3/2026 (nhằm ngày 22/12/2025 đến hết ngày 21/1/2026 âm lịch).

Trước kỳ nghỉ chính thức là thứ 7, chủ nhật nên lịch nghỉ Tết của trường này tròn 30 ngày.

Việc nghỉ Tết kéo dài, theo đại diện nhà trường vẫn đảm bảo kế hoạch, chương trình học trong năm do trường rút ngắn kỳ nghỉ hè.

Đặc biệt, lịch nghỉ trên không chỉ áp dụng cho sinh viên mà còn áp dụng cho cả nhân viên, giảng viên, người lao động của trường. Trong thời gian nghỉ Tết, cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của trường được giữ nguyên lương.

Tết Nguyên đán 2025, một số trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết kéo dài 1-2 tháng như Trường Đại học Công nghiệp TPHCM sinh viên nghỉ Tết kéo dài từ 36 đến 58 ngày tuỳ cơ sở.

Hàng năm, nhiều trường đại học phía Nam cho sinh viên nghỉ Tết kéo dài nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại, nghỉ ngơi (Ảnh: S.P).

Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng nghỉ Tết kéo dài từ 38 đến 45 ngày tuỳ khoá; sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM được nghỉ Tết 30 ngày.

Bên cạnh đó, tuần lễ trước và sau Tết, nhiều trường tổ chức dạy học online để tạo điều kiện cho sinh viên kéo dài thời gian ở quê, tránh phải di chuyển tàu xe lúc cao điểm dịp Tết.