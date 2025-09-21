Chỉ đạo mới nhất của ngành giáo dục về khoản vận động tài trợ

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An đã ban hành công văn chỉ đạo các địa phương và đơn vị trực thuộc về công tác quản lý, thu, chi đầu năm học 2025-2026, đặc biệt nhấn mạnh việc siết chặt hoạt động vận động tài trợ giáo dục.

Công văn được gửi đến UBND các xã, phường và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, tập trung vào nhiều nội dung quan trọng như cơ sở vật chất, an ninh trường học, huy động nguồn lực xây dựng trường lớp và khắc phục hậu quả bão Kajiki. Trong đó, vấn đề vận động tài trợ giáo dục được đặc biệt quan tâm.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An kiểm tra phòng tin học Trường tiểu học Trung Phúc Cường, xã Thiên Nhẫn (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo chỉ đạo mới nhất, Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường chưa phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý. Lý do được đưa ra là thời điểm đầu năm học, quy mô trường lớp, số lượng học sinh, phòng học và nhu cầu cơ sở vật chất chưa ổn định.

Đồng thời, các cơ sở giáo dục cũng bị nghiêm cấm tự ý vận động, thu nhận hoặc triển khai các khoản tài trợ, đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được phép.

Trước đó, Sở GD&ĐT Nghệ An đã ban hành hướng dẫn chi tiết về các khoản thu đầu năm học, trong đó có quy định rõ ràng về khoản tài trợ giáo dục. Việc tài trợ phải tuân thủ nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch. Nhà trường tuyệt đối không được ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân hay tối thiểu.

Đặc biệt, các nhà trường không được giao chỉ tiêu vận động tài trợ cho từng lớp hoặc từng giáo viên chủ nhiệm. Việc lợi dụng tài trợ giáo dục để ép buộc đóng góp hoặc coi đây là điều kiện cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo (hoặc là điều kiện đánh giá xếp loại thi đua) đều bị nghiêm cấm.

Để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả, các nhà trường phải đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, danh mục đầu tư, đời sống người dân trên địa bàn để xây dựng kế hoạch vận động tài trợ.

Kế hoạch này phải được UBND xã, phường phê duyệt đối với bậc Mầm non đến THCS, và Sở GD&ĐT phê duyệt đối với các trường THPT và các cơ sở giáo dục trực thuộc khác.