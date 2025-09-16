Miễn học phí, học sinh phải nộp các khoản nào vào đầu năm học?

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An đã ban hành hướng dẫn về công tác quản lý thu, chi năm học 2025-2026 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị định 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ, từ năm học 2025-2026 học sinh trong cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sẽ được miễn học phí. Do đó, theo quy định, học sinh chỉ phải đóng 2 khoản thu là bảo hiểm y tế và dịch vụ trông giữ xe đạp.

Học sinh Nghệ An trong lễ khai giảng năm học 2025-2026 (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 1/7, ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên tối thiểu 50%, do đó mỗi học sinh phải đóng phần còn lại tối đa 631.800 đồng/năm.

Khoản thu dịch vụ trông giữ xe đạp trong các trường học tại Nghệ An được thực hiện theo Quyết định 80/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An. Theo đó, mức phí trông giữ xe đạp được áp dụng cho từng khu vực, gồm địa bàn thành phố Vinh và các thị xã cũ là 15.000 đồng/tháng, khu vực đồng bằng, núi thấp 12.000 đồng/tháng, khu vực núi cao 8.000 đồng/tháng.

Đối với xe gắn máy, mô tô 2 bánh, mức phí trông giữ theo khu vực kể trên lần lượt là 22.000 đồng, 18.000 đồng và 15.000 đồng/phương tiện/tháng.

Đối với các khoản thu dịch vụ, phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường phải được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và căn cứ vào kế hoạch đã được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế của học sinh. Các khoản thu này phải được thông báo rộng rãi trên Website, bảng tin, cổng thông tin điện tử của nhà trường và qua cuộc họp phụ huynh.

Các nhà trường không được lợi dụng việc tài trợ giáo dục để ép buộc phụ huynh đóng góp (Ảnh minh họa: Hóa Dương).

Các khoản thu dịch vụ gồm: dạy học 2 buổi/ngày tại các cơ sở giáo dục; tổ chức bán trú trong các cơ sở giáo dục công lập; chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các cơ sở giáo dục công lập vào các ngày nghỉ, ngày hè và các chương trình, hoạt động giáo dục tăng cường và các dịch vụ phục vụ học sinh.

Các khoản thu - chi theo hình thức tự nguyện, gồm: khoản tài trợ cho các cơ sở giáo dục (khoản thu xã hội hóa), kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và Quỹ đoàn, Quỹ đội.

Riêng khoản tài trợ giáo dục, phải thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, nhà trường không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu.

Sở GD&ĐT yêu cầu nhà trường tuyệt đối không giao chỉ tiêu vận động tài trợ cho từng lớp hoặc từng giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường không được lợi dụng việc tài trợ giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo (hoặc là điều kiện để đánh giá xếp loại thi đua).

Để việc thực hiện các khoản thu tài trợ cơ sở giáo dục đúng hiệu quả, các nhà trường phải đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, danh mục đầu tư, đời sống người dân trên địa bàn... để xây dựng kế hoạch vận động tài trợ.

Kế hoạch triển khai vận động tài trợ phải được UBND xã, phường (đối với bậc mầm non đến THCS) và Sở GD&ĐT (đối với các trường THPT và các cơ sở giáo dục khác trực thuộc) phê duyệt.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Nghệ An, các trường giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong một thời điểm.