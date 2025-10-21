Bị nhắc nhở vì ăn mì trong giờ học, nữ sinh viên cãi tay đôi với thầy giáo

Ngày 21/10, mạng xã hội lan truyền clip một nữ sinh viên đứng cãi tay đôi với giảng viên khi bị nhắc nhở ăn mì trong lớp học.

Khi phát hiện sự việc, giảng viên này tạm dừng giờ học, đồng thời sẵn sàng cho biết, sẽ dạy bù buổi học hôm đó cho các sinh viên khác của lớp.

Theo clip, nhiều sinh viên khác trong lớp cũng phản đối hành động của nữ sinh trên nhưng nữ sinh vẫn cự cãi tay đôi với giảng viên. Khi bạn học nhắc nhở, nữ sinh còn chỉ tay vào mặt bạn.

Nữ sinh viên cãi tay đôi với giảng viên vì bị nhắc nhở ăn mì trong lớp học

Chia sẻ với phóng viên Dân trí sáng nay (21/10), PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng Đại học Phenikaa xác nhận đây là sinh viên của trường. “Nhà trường đang tiến hành xử lý theo quy định”, ông nói.

Thông tin từ Phòng Công tác Học sinh sinh viên Đại học Phenikaa, Ban công tác Sinh viên và Khởi nghiệp đã ghi nhận vụ việc.

Theo đó, sinh viên này chưa tuân thủ quy tắc văn hóa học đường, thể hiện thái độ, hành vi và lời nói chưa phù hợp trong lớp học, gây ảnh hưởng đến giảng viên và bạn học. Những hành vi này đi ngược với chuẩn mực đạo đức và giá trị cốt lõi của sinh viên nhà trường.

Môi trường đại học không chỉ là nơi trang bị tri thức mà còn là không gian rèn luyện nhân cách, tác phong và văn hóa ứng xử của mỗi sinh viên. Nhà trường sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, nhằm giữ gìn môi trường học tập tôn trọng, văn minh.