Cho thôi việc nữ giáo viên dùng thước đánh liên tục vào tay học sinh

Ngày 11/11, ông Nguyễn Ngọc Quản, Hiệu trưởng Trường THPT Anh Hùng Núp, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai, cho biết đã có quyết định thôi việc đối với giáo viên đánh học sinh.

Nữ giáo viên dùng thước đánh liên tục vào tay học sinh (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, phụ huynh phản ảnh về việc giáo viên P.T.H.B. (SN 2003, giáo viên hợp đồng môn hóa học tại Trường THPT Anh Hùng Núp, xã Tơ Tung) nhiều lần dùng thước đánh vào tay học sinh trong giờ dạy.

Liên quan đến việc này, ông Nguyễn Ngọc Quản cho biết sự việc xảy ra vào sáng 3/11. Trong tiết học môn hóa tại lớp 10A, cô B. gọi một số học sinh lên bảng làm bài.

Học sinh nào trả lời sai hoặc chưa làm bài tập, cô B. sẽ dùng thước đánh mạnh nhiều lần vào tay. Clip về sự việc nêu trên đã được phụ huynh gửi đến nhà trường.

Nữ giáo viên thoả thuận với học sinh nếu chưa làm bài tập sẽ bị đánh vào tay (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Anh Hùng Núp, cô B. mới tốt nghiệp Đại học Sư phạm. Nữ giáo viên và học sinh có thỏa thuận, nếu ai chưa làm bài tập sẽ bị đánh vào tay. Sau khi nhận được phản ánh, nhà trường đã họp và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô B..

“Nhà trường đã họp và tôi trực tiếp xin lỗi phụ huynh, học sinh toàn trường về vi phạm của giáo viên. Chúng tôi cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh và xử lý thỏa đáng những vấn đề liên quan”, ông Quản nói.