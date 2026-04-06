Thi đánh giá năng lực lớn nhất nước: Đứt dây chằng vẫn quyết đạt 750 điểm

Sáng 5/4, kỳ thi Đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 1 của Đại học Quốc gia TPHCM thu hút gần 133.500 thí sinh tham dự, đạt tỷ lệ 98,33% so với số đăng ký, mức cao nhất từ trước đến nay.

Không chỉ là kỳ thi có quy mô lớn, tại nhiều điểm thi còn ghi nhận loạt trường hợp đặc biệt, phản ánh nỗ lực của thí sinh trong kỳ thi này với mục tiêu tìm suất vào đại học sớm.

Thí sinh Thạch Thị Tuyền (Ảnh: VNUHCM).

Tại điểm thi Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (cơ sở khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM), thí sinh Thạch Thị Tuyền (học sinh Trường THPT Gò Đen, Tây Ninh), dù bị gãy chân vẫn có mặt từ rất sớm để dự thi.

Chân bó bột, việc di chuyển của Tuyền gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên em chủ động đến điểm thi sớm.

Trước tình huống đặc biệt này, cán bộ coi thi đã linh hoạt hỗ trợ, sắp xếp cho em vào phòng trước giờ thi nhằm ổn định chỗ ngồi và tâm lý.

Việc hỗ trợ được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Tại điểm thi Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), thí sinh Lê Võ Thành Nhân (Trường THPT An Lạc, TPHCM) cũng là trường hợp gây chú ý.

Chỉ hai ngày trước kỳ thi, Nhân không may bị đứt dây chằng chéo, khiến việc đi lại khó khăn và tâm lý phần nào bị ảnh hưởng.

Thí sinh Lê Võ Thành Nhân bị đứt dây chằng trước kỳ thi 2 ngày (Ảnh: VNUHCM).

Tuy vậy, Nhân vẫn quyết định tham gia kỳ thi và nỗ lực hoàn thành bài thi với mục tiêu đạt kết quả tốt nhất. Tại điểm thi, các tình nguyện viên đã hỗ trợ em di chuyển, tạo điều kiện để em dự thi an toàn.

Nhân cho biết đặt nguyện vọng vào Trường Đại học Bách khoa và hướng tới mức điểm từ 750/1.200 trở lên ngay trong đợt thi đầu tiên.

Không chỉ có những thí sinh đang học lớp 12, kỳ thi còn có sự tham gia của các thí sinh tự do.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Phương (21 tuổi) cho biết tham gia kỳ thi với mong muốn tiếp tục con đường học tập sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Sau khi đi nghĩa vụ quân sự, Nguyễn Ngọc Phương quyết tâm tiếp tục theo đuổi con đường học tập (Ảnh: VUNHCM).

Theo Phương, đây là cơ hội để bắt đầu lại hành trình học tập một cách nghiêm túc và rõ ràng hơn.

Nam thí sinh bày tỏ nguyện vọng theo học ngành Truyền thông đa phương tiện tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM).

Tại một điểm thi khác, thí sinh Gia Hân (Trường THPT Bình Tân) gặp sự cố khi quên căn cước công dân và gặp khó khăn trong việc đăng nhập ứng dụng VNeID nên chưa thể vào phòng thi đúng giờ.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng tình nguyện viên, thí sinh đã hoàn tất thủ tục và vào phòng thi đúng thời điểm.

Được biết, đây là năm đầu tiên, Đại học Quốc gia TPHCM chấp nhận cho thí sinh sử dụng thông tin trên VNeID trong trường hợp quên hoặc mất giấy tờ.

Tại điểm thi Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (cơ sở Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM) ghi nhận hành trình của ba chị em Nguyễn Ánh Vân, đến từ Tây Ninh.

Chị em Vân chờ người thân trước cổng trường thi (Ảnh: VNUHCM).

Từ 4h sáng, cả ba đã di chuyển bằng xe máy lên TPHCM để kịp giờ thi. Trong khi người em thứ hai vào phòng thi, chị Vân và cô em gái ngồi bên ngoài, tranh thủ vẽ tranh để thư giãn và chờ đợi.

Sau buổi thi, đề thi đánh giá năng lực được đánh giá khó hơn mọi năm và đề thi mẫu. Tuy nhiên, nhiều thí sinh rời phòng thi tự tin bài làm có thể đạt trên 800 điểm.

Dù đề thi được đánh giá khó nhưng thí sinh khá thoải mái sau khi kết thúc buổi thi (Ảnh: Bảo Quyên).

Theo Đại học Quốc gia TPHCM, kết quả đợt 1 dự kiến được công bố vào ngày 17/4.

Thí sinh tham dự đợt 1 có thể tiếp tục đăng ký dự thi đợt 2 được tổ chức vào ngày 24/5 tới và chọn kết quả cao nhất để xét tuyển.