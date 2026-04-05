Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10 công lập, tỷ lệ trúng tuyển 55%

Cụ thể năm nay, 124 trường THPT công lập ở Hà Nội tuyển gần 81.500 học sinh lớp 10. So với năm ngoái, tổng chỉ tiêu năm nay tương đương. Song tỷ lệ đỗ lại thấp hơn năm ngoái khoảng 10%.

Nguyên nhân do thành phố có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng khoảng 20.000 em nên chỉ khoảng 55% có suất học lớp 10 công lập.

Năm ngoái, tỷ lệ vào trường công khoảng 62-63%, bao gồm 4 trường chuyên với 78 lớp, 2.370 học sinh; 1 trường THPT công lập chất lượng cao được giao 10 lớp với 400 học sinh.

Trong 119 trường THPT năm nay, hơn 30 trường tăng chỉ tiêu, phổ biến 45-90 học sinh, hơn 20 trường giảm. Phần lớn số trường còn lại ổn định.

Học sinh thi vào lớp 10 THPT chuyên của Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đồng thời có quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh cho 89 trường THPT tư thục với 817 lớp và 34.059 học sinh.

29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được giao 262 lớp với 11.675 học viên.

Dự kiến, năm học 2026-2027, thành phố có thêm 6 trường THPT mới đi vào hoạt động và sẽ giao chỉ tiêu bổ sung sau khi có quyết định thành lập.

Trong đó, khối công lập có 4 trường THPT gồm: THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng), Việt Hùng (xã Đông Anh) và Xuân Khanh (phường Sơn Tây).

Khối tư thục có thêm 2 trường THPT mới dự kiến tuyển sinh năm nay là THPT Trần Hưng Đạo (phường Vĩnh Tuy) và Edison (xã An Khánh).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/5, với 3 môn thi gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ.

Một trong những điểm mới đáng chú ý năm nay là Hà Nội yêu cầu đăng ký dự thi vào lớp 10 theo hình thức trực tuyến, chỉ những trường hợp đặc biệt, bất khả kháng mới đăng ký trực tiếp vào "đơn xanh" như trước.

Trong các ngày 4-6/4, Hà Nội vận hành thử nghiệm hệ thống đăng ký trực tuyến. Sau giai đoạn thử nghiệm, toàn bộ dữ liệu sẽ được xóa trước khi bước vào đăng ký chính thức từ ngày 10-17/4.

Điểm mới đáng chú ý trong tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại Hà Nội là không chia theo khu vực tuyển sinh như các năm trước.

Các nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3. Học sinh không được điều chỉnh nguyện vọng sau khi hết hạn đăng ký.

Chỉ tiêu cụ thể từng trường như sau: