Sáng nay, gần 140.000 sĩ tử dự "cuộc đua" đặc biệt giành vé sớm vào đại học

Dự thi tại điểm thi Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, Nguyễn Đăng Khôi, học sinh lớp 12A7, Trường THPT Hiệp Bình (TPHCM), cho biết tâm lý của em trong buổi thi sáng nay khá thoải mái, không gặp nhiều áp lực.

Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên tham dự một kỳ thi có quy mô lớn, Khôi vẫn không giấu được sự tò mò và có phần phấn khích. Theo Khôi, quá trình ôn tập của em chủ yếu dựa trên kiến thức học ở trường và các lớp học thêm, không dành thời gian luyện riêng cho kỳ thi đánh giá năng lực.

Để làm quen với dạng bài thi, em chủ động tìm đề thi của những năm trước cũng như đề mẫu do đơn vị tổ chức công bố để tự luyện.

Nam sinh cho hay sau khi hoàn thành bài thi, em dự định sẽ tham quan khuôn viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, nơi mình dự thi, do có kế hoạch đăng ký nguyện vọng vào trường này trong kỳ tuyển sinh sắp tới.

Trong khi đó, Hồ Hữu Thành, bạn cùng lớp của Khôi, tham gia kỳ thi với mục tiêu lấy kết quả để xét tuyển vào Trường Đại học Ngân hàng TPHCM. Tương tự, Thành cũng chủ yếu tự ôn luyện bằng cách tìm và làm lại các đề thi trên mạng. Em đặt kỳ vọng có thể đạt khoảng 800/1.200 điểm trong kỳ thi lần này.

Đợt 1 của kỳ thi diễn ra tại 54 điểm thi thuộc 15 tỉnh, thành phố, gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Theo thống kê từ Đại học Quốc gia TPHCM, đợt 1 năm nay có gần 140.000 thí sinh đăng ký dự thi, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Từ 7h15 đến 7h30, Hội đồng thi giải quyết các trường hợp liên quan đến việc thí sinh quên giấy báo dự thi, thí sinh điều chỉnh thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước và các trường hợp phát sinh khác (nếu có).

7h30, thí sinh vào phòng thi, nghe phổ biến quy định kỳ thi.

Thời gian làm bài bắt đầu từ 8h30 và kết thúc lúc 11h, với tổng thời gian 150 phút. Bài thi có thang điểm tối đa 1.200 điểm.

Dạng thức bài thi đánh giá năng lực do Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM phê duyệt. Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có 4 phương án lựa chọn (A, B, C, D), thí sinh chọn 1 đáp án đúng.

Về cấu trúc, đề thi gồm 3 phần. Phần 1 là sử dụng ngôn ngữ với 60 câu, trong đó có 30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh. Phần 2 là toán học với 30 câu. Phần 3 là tư duy khoa học gồm 30 câu, trong đó có 12 câu về logic và phân tích số liệu, 18 câu về suy luận khoa học.

Theo quy định, thí sinh không được nộp bài trước khi hết giờ làm bài. Đại học Quốc gia TPHCM cũng không công bố đề thi sau khi kỳ thi kết thúc.

Kết quả đợt 1 dự kiến được công bố vào ngày 17/4.

Sau một số sự cố từng xảy ra trong các kỳ thi những năm gần đây, năm nay Đại học Quốc gia TPHCM cho biết tiếp tục hoàn thiện quy trình tổ chức theo hướng chặt chẽ, rõ ràng hơn.

Đơn vị này tăng cường tập huấn cho cán bộ coi thi, đặc biệt tại các điểm thi, thông qua tài liệu và video mô phỏng tình huống; đồng thời chuẩn hóa quy trình phối hợp giữa các đơn vị nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và đồng bộ trong toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ trong tổ chức thi cũng được đẩy mạnh, từ khâu quản lý, giám sát đến chấm thi; đồng thời phối hợp với Bộ GD&ĐT trong triển khai hệ thống tuyển sinh, thử nghiệm sớm các phần mềm để đảm bảo vận hành thông suốt.

Công tác giám sát được tăng cường nhằm phòng chống gian lận và kịp thời phát hiện sai sót trong quá trình tổ chức.

Đợt 2 của kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 24/5, kết quả dự kiến công bố ngày 6/6.

Đến nay, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM là kỳ thi riêng có quy mô lớn nhất cả nước, xét cả về số lượng thí sinh dự thi và số trường sử dụng kết quả để tuyển sinh.

Hiện có hơn 110 cơ sở giáo dục trên toàn quốc sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đầu vào.