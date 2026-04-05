Hà Nội: Nguyện vọng chuyên Anh áp đảo trong 2 ngày đăng ký thi thử lớp 10

Điểm mới năm nay trong đăng ký nguyện vọng lớp 10 của Hà Nội là thí sinh sẽ biết ngay tỷ lệ chọi ở thời điểm hiện tại. Theo đó, hệ thống đăng ký hiển thị đầy đủ các biểu đồ số liệu, thể hiện chi tiết từ chỉ tiêu đến số nguyện vọng đăng ký 1, 2, 3 vào từng trường.

Từ 4/4, học sinh lớp 9 bắt đầu thử nghiệm đăng ký dự thi trực tuyến vào lớp 10 công lập.

Chị Nguyễn Thị Hà (phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ biểu đồ số liệu lúc 7h40 sáng nay (5/4). Con chị Hà dự định đăng ký vào chuyên Anh. Đây cũng là lớp chuyên có số thí sinh dự thi đông đảo nhất ở cả 4 trường chuyên của Hà Nội.

Tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, số thí sinh đăng ký dự thi thử trên hệ thống vào chuyên Anh là 900, trong đó có 730 nguyện vọng 1. Tiếng Pháp là lớp chuyên có ít lượt đăng ký nhất với 118 và chỉ có 84 nguyện vọng 1, dù chỉ tiêu là 70. Các lớp chuyên dưới 200 thí sinh đăng ký còn có tin học, tiếng Nhật, địa lý và lịch sử.

Số lượng đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lúc 7h40 ngày 5/4 (Nguồn: PHCC).

Tại Trường THPT chuyên Chu Văn An, số thí sinh đăng ký thử vào chuyên Anh lên đến 1.413, trong đó có 951 nguyện vọng 1. Các môn chuyên đông thí sinh đăng ký còn có toán, văn, tiếng Trung, song chỉ từ 648-671 em, bằng một nửa số thí sinh đăng ký chuyên Anh.

Số lượng đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT chuyên Chu Văn An lúc 7h40 ngày 5/4 (Nguồn: PHCC).

Môn chuyên ít thí sinh đăng ký nhất tại trường Chu Văn An là chuyên tiếng Hàn với 91 em, không có thí sinh nào đăng ký nguyện vọng 2. Chỉ tiêu lớp này là 35.

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ ghi nhận tổng số nguyện vọng vào chuyên Anh đông nhất trong 4 trường chuyên với 1.651 lượt đăng ký, tuy nhiên số nguyện vọng 1 chỉ có 883. Còn lại là nguyện vọng 2.

Lớp chuyên địa lý có ít thí sinh đăng ký nhất với 271 em, chỉ tiêu là 70.

Số lượng đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ lúc 7h40 ngày 5/4 (Nguồn: PHCC).

Còn tại Trường THPT chuyên Sơn Tây, số thí sinh đăng ký chuyên Anh là 857 song chỉ có 214 nguyện vọng 1. Chuyên địa lý cũng là lớp ghi nhận ít thí sinh đăng ký nhất với 196 em, chỉ tiêu 70.

Số lượng đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT chuyên Sơn Tây lúc 7h40 ngày 5/4 (Nguồn: PHCC).

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ vận hành thử nghiệm hệ thống đăng ký trực tuyến này cho tới hết ngày mai (6/4). Sau đó, toàn bộ dữ liệu đăng ký thử này sẽ bị xoá.

Học sinh, phụ huynh làm quen với các thao tác trên hệ thống đăng ký và kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân trước khi chính thức đăng ký chính thức vào ngày 10-17/4.

Năm nay, Hà Nội đổi mới cách tuyển sinh lớp 10 công lập. Theo đó, học sinh sẽ đăng ký trực tuyến trên hệ thống. Hệ thống này hiển thị các biểu đồ theo thời gian thực, thể hiện chi tiết các thông tin như chỉ tiêu, số lượng nguyện vọng đăng ký vào mỗi trường, khoảng cách từ trường đến nhà thí sinh…

Dựa vào những thông tin này, học sinh có thể dự tính được tỷ lệ chọi, mức độ cạnh tranh, từ đó cân nhắc đặt, đổi nguyện vọng hợp lý.

Sau ngày 17/4, mọi thông tin sẽ được khóa lại và học sinh không thể thay đổi nguyện vọng.

Kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội năm nay diễn ra vào từ ngày 30 đến 31/5. Riêng thí sinh đăng ký trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.

Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10.

Năm nay, toàn thành phố có 147.000 học sinh lớp 9. Chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập là 81.448. Tính cả trường THPT tư thục và trung tâm giáo dục thường xuyên, số học sinh học lớp 10 vào khoảng 127.000. Ước tính gần 20.000 em phải học nghề.