Lo bão Fangshen gây ngập lụt, trường học nhận giữ ô tô miễn phí

Theo dự báo, bão Fangshen (bão số 12) gây mưa lớn và ngập lụt diện rộng, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã mở cửa hỗ trợ người dân tránh ngập cho ô tô, xe máy.

Thông báo được đăng tải trên Fanpage của nhà trường vào ngày 22/10 đã nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt chia sẻ và lời cảm ơn từ cộng đồng mạng, thể hiện sự đồng lòng và tinh thần tương trợ trong lúc khó khăn.

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu mở cửa để ô tô và xe máy vào đỗ tránh ngập lụt (Ảnh: A Núi).

Theo dự báo, từ chiều 22/10, Đà Nẵng sẽ hứng chịu mưa to do ảnh hưởng của bão số 12, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu tại nhiều khu vực trũng thấp. Nhận thấy vị trí cao ráo, từng "vững vàng" trong trận mưa lịch sử ngày 14/10/2022, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu là nơi trú ẩn an toàn cho người dân địa phương.

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường cho biết, việc ô tô bị ngập nước sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản. Do đó, nhà trường đã quyết định mở cửa cho người dân đưa xe vào đậu, tránh những tổn thất không đáng có.

Nhà trường cũng cẩn trọng nhắc nhở người dân di chuyển chậm, xếp xe ngay ngắn theo hướng dẫn của bảo vệ và để lại số điện thoại liên hệ. Việc gửi xe hoàn toàn miễn phí.

Phòng học của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu được trưng dụng để làm chỗ cho người dân tránh trú bão, lụt (Ảnh: A Núi).

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu còn bố trí 10 phòng học làm nơi trú tránh bão, lũ cho người dân, với sức chứa khoảng 200 người.

"Các phòng học được giao cho lực lượng chức năng phường Hải Châu quản lý, sẵn sàng đón người dân đến trú ẩn khi cần", đại diện Ban giám hiệu, cho biết thêm.