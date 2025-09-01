Các trường đại học sẽ được chủ động hơn trong tổ chức nghiên cứu, nhân sự

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đây là một văn kiện quan trọng, xác định những định hướng lớn nhằm đổi mới căn bản, toàn diện lĩnh vực giáo dục, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy khoa học - công nghệ, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Một trong những điểm đáng chú ý của nghị quyết là thay đổi cơ chế tự chủ trong giáo dục đại học, đánh dấu bước chuyển lớn về cách thức quản lý, điều hành các cơ sở đào tạo công lập.

Giáo dục đại học không còn phân loại theo mức tự chủ sự nghiệp công lập (Ảnh minh họa: Hoài Nam).

Trong nhiều năm, các trường đại học công lập được xếp theo bốn mức độ tự chủ, căn cứ vào khả năng tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư. Cách phân loại này áp dụng chung cho toàn bộ hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, từ y tế, văn hóa, thể thao đến khoa học và giáo dục. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy cơ chế này dẫn tới sự chồng chéo với Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 – văn bản pháp lý đã quy định riêng về quyền tự chủ đại học.

Nghị quyết 71 khẳng định, giáo dục đại học sẽ được điều chỉnh hoàn toàn theo luật chuyên ngành, không còn nằm trong khung tự chủ chung của các đơn vị sự nghiệp công lập khác. Điều đó đồng nghĩa với việc các trường đại học được trao quyền chủ động cao hơn trong tổ chức bộ máy, nhân sự, chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế cũng như quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính.

Song song với mở rộng quyền tự chủ, nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch và gắn chặt với cơ chế kiểm định chất lượng. Đây là nguyên tắc nhằm bảo đảm quyền tự chủ không bị lạm dụng, đồng thời tạo động lực để các cơ sở đào tạo nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo các chuyên gia, sự thay đổi này là bước đi quan trọng để thống nhất hóa cơ chế quản lý, khắc phục chồng chéo pháp lý, đồng thời phát huy tính đặc thù của giáo dục đại học.

Việc trao quyền tự chủ toàn diện theo luật chuyên ngành còn được đánh giá phù hợp với thông lệ quốc tế, giúp các trường đại học Việt Nam hội nhập sâu rộng, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn phát triển mới.