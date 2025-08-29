Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng Đề án đổi mới tuyển sinh đại học

Nhiệm vụ này được Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đề cập đến trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp “Hiện đại hoá, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo”.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu phải xây dựng Đề án đổi mới tuyển sinh đại học theo hướng đánh giá đúng năng lực người học, bảo đảm kiểm soát thống nhất chuẩn đầu vào của các ngành đào tạo, cơ sở đào tạo và kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu ra.

Đồng thời phải tăng cường quản lý chất lượng gắn với chính sách hỗ trợ phù hợp đối với đào tạo tiến sĩ, đào tạo các ngành sư phạm, sức khoẻ, pháp luật và các ngành trọng điểm.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: NEU).

Nghị quyết 71 cũng nhấn mạnh việc khẩn trương xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục đại học. Trong đó, cần triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn.

Ngành giáo dục cần nghiên cứu sáp nhập các viện nghiên cứu với các cơ sở giáo dục đại học; nghiên cứu chuyển một số trường đại học về địa phương quản lý để nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo nhân lực của địa phương.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là đầu tư mạnh và có các cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển 3 đến 5 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, đào tạo nhân tài quốc gia.

Các chương trình, đề án đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên cần mở rộng, tăng chế độ hỗ trợ cho giảng viên đi học nâng cao trình độ trong và ngoài nước. Xây dựng chương trình thu hút giảng viên xuất sắc từ nước ngoài với các ưu đãi vượt trội.

Chương trình đào tạo bậc đại học phải đổi mới mạnh mẽ theo chuẩn quốc tế; tích hợp nội dung về phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, tinh thần doanh nhân và khởi nghiệp.

Hỗ trợ mở rộng triển khai các chương trình đào tạo tài năng, đào tạo sau đại học gắn kết với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược, công nghệ ưu tiên của công nghiệp 4.0, các ngành phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia.

Mục tiêu đến năm 2035, Việt Nam có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Tới năm 2045, phấn đấu ít nhất 5 cơ sở đại học thuộc top 100 thế giới.