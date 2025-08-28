Bộ GD&ĐT sẽ sửa Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm theo hướng nào?

Nhiều lý do khiến học sinh phải đi học thêm dù không thực sự mong muốn (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Điều này nhận được sự quan tâm của đông đảo giáo viên, học sinh, phụ huynh.

Thông tư 29/2024 được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cuối năm ngoái và có hiệu lực từ 14/2/2025. Theo đó, khi dạy thêm ngoài trường, cá nhân, tổ chức phải đăng ký kinh doanh, công khai thông tin học phí, thời lượng... Cùng đó, thầy cô không được thu tiền dạy thêm với học sinh trên lớp của mình.

Trường học chỉ được dạy thêm ba nhóm và phải miễn phí, gồm: nhóm có kết quả chưa đạt; được chọn bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh cuối cấp, tự nguyện đăng ký ôn thi lớp 10 và tốt nghiệp THPT. Song, chỉ được dạy thêm trong nhà trường tối đa 2 tiết/tuần đối với mỗi môn học.

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học mới của Sở GD&ĐT TPHCM, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, quản lý dạy thêm, học thêm tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong đó, với những thay đổi từ chính quyền ba cấp về mô hình hai cấp nên một số nội dung trong Thông tư 29/2024 cần được sửa đổi. Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT được yêu cầu sớm tham mưu việc này.

Thứ trưởng nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt, không thay đổi là hạn chế dạy thêm, học thêm tràn lan. Điều này một lần nữa được khẳng định qua các quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo của Bộ Chính trị vừa được Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành.

"Hệ lụy của việc dạy thêm, học thêm rất lớn, nếu để xảy ra tràn lan thì sẽ triệt tiêu phong trào tự học của học sinh", Thứ trưởng chia sẻ.

Ông Thưởng nhấn mạnh, TPHCM cần tiếp tục nghiên cứu giải pháp để thực hiện tốt Thông tư 29, hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, vốn là hệ lụy lớn và triệt tiêu tinh thần tự học của học sinh.

Bên cạnh đó, ông Thưởng nhấn mạnh việc thực hiện tốt công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội.

Ông chia sẻ, có phụ huynh từng nói bây giờ không đủ kiến thức để dạy con học, điều này có thể đúng bởi giáo dục đã có những thay đổi. Dẫu vậy, ông lấy "minh chứng sống" là thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT 2025 vừa qua có bố phụ hồ, mẹ không biết chữ.

Điều này cho thấy phụ huynh không trực tiếp dạy con học nhưng luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con được học hành, sẵn sàng chịu vất vả. Do đó, ngày nay, sự phối hợp giữa các bên thì không nhất thiết phụ huynh phải trực tiếp dạy học cho con em, mà có thể là sự động viên, phối hợp với nhà trường, tạo điều kiện tốt nhất cho con.

Cách đây một tuần, tại hội nghị tổng kết của khối giáo dục phổ thông TPHCM, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cũng dứt khoát yêu cầu giáo viên nghiêm túc thực hiện Thông tư 29.

Ông nhấn mạnh, giáo viên muốn dạy thêm thì dứt khoát ra ngoài trung tâm đăng ký. Sở cũng đã có phần mềm quản lý, các trường phải cập nhật việc thầy cô nào dạy ở đâu, học sinh là những em nào... Thành phố sẽ kiên quyết xử lý nếu thầy cô vi phạm.