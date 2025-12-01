Hiệu phó cùng giáo viên dạy thêm "chui" trong trường vào ban đêm

Phó Hiệu trưởng cùng giáo viên dạy thêm "chui" trong trường

Ngày 1/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vũ Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, Đảng ủy phường đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức có vi phạm tại Trường THCS Ninh Thành do có những sai phạm trong việc tổ chức dạy thêm, học thêm tại trường.

Trường THCS Ninh Thành, phường Hoa Lư, Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Phó Chủ tịch UBND phường Hoa Lư cho biết thêm, UBND phường đang giao Phòng Văn hóa - xã hội đề xuất hình thức kỷ luật về mặt chính quyền đối với giáo viên có vi phạm. Đảng ủy cũng đang giao Ủy Ban kiểm tra vào cuộc xem xét, xác minh mức độ và xử lý kỷ luật theo quy định.

Theo báo cáo của bà Hoàng Thị Thanh Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Thành, ngày 23/11, nhà trường nhận được thông tin chỉ đạo của Thường trực Đảng uỷ và lãnh đạo UBND phường Hoa Lư yêu cầu nhà trường kiểm tra, xác minh, làm rõ ý kiến phản ánh của phụ huynh về việc cô Nguyễn Thị Lý, Phó Hiệu trưởng nhà trường và cô Vũ Thị Lan Anh (giáo viên dạy môn tiếng Anh của trường) tổ chức dạy thêm tại phòng học của nhà trường từ 19h đến 21h.

Nhận được chỉ đạo, Trường THCS Ninh Thành tổ chức xác minh thông tin qua tổ chuyên môn, đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. Kiểm tra lại các cam kết, báo cáo mà giáo viên đã ký đầu năm học, sau đó làm việc trực tiếp với cô Nguyễn Thị Lý và cô Vũ Thị Lan Anh.

Theo kết quả xác minh, cô Vũ Thị Lan Anh và cô Nguyễn Thị Lý đã hợp đồng dạy thêm với các hộ kinh doanh được cấp phép (theo thông tư 29/2024 của Bộ GD&ĐT); đồng thời có báo cáo với Hiệu trưởng nhà trường cũng như UBND phường.

Lý do tổ chức dạy thêm, học thêm "chui" trong trường vào ban đêm theo cô Nguyễn Thị Lý là để "thuận tiện trong công tác quản lý". Lý do cô Vũ Thị Lan Anh đưa ra là do hộ kinh doanh đã đăng ký phải tu sửa nhà để cưới con, không muốn việc học của học sinh bị gián đoạn nên tự đưa học sinh đến học tại nhà trường vào thời điểm 19-21h tối thứ sáu và tối chủ nhật.

Hình ảnh học sinh đến Trường THCS Ninh Thành học thêm vào ban đêm (Ảnh: Hà Vi).

"Việc Phó Hiệu trưởng và giáo viên dạy thêm tại trường nhưng chưa báo cáo là sai quy định", báo cáo của Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Thành nêu rõ.

Đề xuất cảnh cáo giáo viên vi phạm

Mới đây, UBND phường Hoa Lư đã có văn bản yêu cầu Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Thành tổ chức hội nghị Chi bộ, Ban giám hiệu và Hội đồng sư phạm nhà trường kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng dạy thêm, học thêm trong nhà trường không đúng quy định.

UBND phường Hoa Lư yêu cầu nhà trường, căn cứ vào quy định của Đảng và Nhà nước có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định.

Ngày 26/11, Ban Chi uỷ, Ban giám hiệu Trường THCS Ninh Thành đã tổ chức họp kiểm điểm cán bộ, giáo viên vi phạm và trách nhiệm của tập thể Chi uỷ, Ban giám hiệu nhà trường khi để xảy ra vụ việc trên.

Báo cáo của Ban Giám hiệu nhà trường nêu rõ, việc kiểm tra, giám sát hoạt động dạy thêm, học thêm chưa kịp thời, chưa phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm. Ban Chỉ ủy, Ban Giám hiệu còn chủ quan, thiếu biện pháp phòng ngừa vi phạm, chưa nắm chắc toàn bộ hoạt động ngoài nhà trường của giáo viên, dẫn đến xảy ra tình trạng dạy thêm sai quy định.

"Tập thể nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc; cam kết khắc phục triệt để những sai phạm. Xin nhận khuyết điểm trước Đảng uỷ, UBND phường Hoa Lư", báo cáo của Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Thành gửi UBND phường Hoa Lư nêu.

Cũng theo báo cáo, Hiệu trường Trường THCS Ninh Thành trong công tác quản lý còn chủ quan, chưa sát sao dẫn đến việc sai phạm chưa được chấn chỉnh kịp thời. Hiệu trưởng nhà trường xin nghiêm khắc tự kiểm điểm và xin nhận hình thức xử lý kỷ luật.

Đối với cá nhân cô Nguyễn Thị Lý, Phó Hiệu trưởng và cô Vũ Thị Lan Anh đã nghiêm túc tự kiểm điểm, trong báo cáo kiểm điểm cá nhân đều nhận thấy việc làm trên là sai quy định, xin nhận khuyết điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm, cam kết chấm dứt hoàn toàn việc dạy thêm sai quy định và xin nhận mọi hình thức xử lý kỷ luật.

Sau khi họp Ban chỉ uỷ, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức họp kiểm điểm trong chi bộ và kiểm điểm trước toàn thể Hội đồng sư phạm, lấy phiếu biểu quyết đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm. Tập thể chi bộ và Hội đồng sư phạm nhà trường nhất trí đề xuất hình thức xử lý cảnh cáo đối với các cá nhân vi phạm.