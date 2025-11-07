Bị tố dạy thêm trái phép, trường THPT khẳng định "dạy nhưng không thu tiền"

Mới đây, phản ánh tới báo Dân trí, một nguồn tin (xin được giấu tên) nhiều lần cho rằng, Trường THPT Bình Giang (xã Bình Giang, TP Hải Phòng) đã tổ chức dạy thêm cho học sinh khối lớp 12 và có thu tiền là vi phạm quy định tại Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường THPT Bình Giang (Ảnh: Nguyễn Dương).

Nguồn tin phản ánh tiếp, Trường THPT Bình Giang đã tổ chức dạy thêm cho học sinh khối 12 của trường được 8 tuần và thu 2 triệu đồng/học sinh.

"Các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 7 đều có từ 6 đến 8 lớp của khối 12 học thêm trong trường và nhà trường trực tiếp thu tiền từ 30.000 đồng đến 45.000 đồng/ca học với thời gian 90 phút", nguồn tin phản ánh.

Liên quan đến nội dung trên, phóng viên đã liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng, sau đó làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPT Bình Giang.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Đình Hiệp, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bình Giang, cho biết sau khi khai giảng năm học mới, nhà trường có tổ chức họp phụ huynh học sinh khối lớp 12 về vấn đề tổ chức học thêm.

Trên tinh thần thống nhất đồng ý học thêm, dạy thêm của phụ huynh, học sinh và giáo viên, nhà trường đã tổ chức dạy thêm cho học sinh khối lớp 12. Việc dạy thêm này bắt đầu từ khoảng ngày 20/9 đến nay.

"Cuộc họp thống nhất việc tổ chức dạy thêm, học thêm có chữ ký của phụ huynh, học sinh và giáo viên đứng lớp, hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện", ông Hiệp khẳng định.

Theo ông Hiệp, khối 12 năm nay có 347 học sinh thuộc 8 lớp. Không phải tất cả đều đăng ký học thêm, học sinh có nhu cầu sẽ viết đơn chọn môn phù hợp để tham gia.

Đơn xin học thêm của một học sinh (Ảnh: Nguyễn Dương).

“Nhà trường không thu bất kỳ khoản tiền nào như phản ánh. Thù lao cho giáo viên dạy thêm như năm trước là được chi trả từ ngân sách thành phố và giải ngân vào cuối năm học. Còn năm nay chúng tôi đang chờ hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố”, ông Hiệp khẳng định.