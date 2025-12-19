Dạy thêm tiếng Anh cho học sinh tiểu học có bị cấm?

Hiểu đúng về khái niệm "dạy thêm, học thêm"

Theo quy định của Thông tư 29, việc dạy thêm học sinh tiểu học bị cấm dưới mọi hình thức, bao gồm cả trong và ngoài nhà trường.

Tuy nhiên, Thông tư cũng định nghĩa rõ ràng thế nào là dạy thêm, học thêm. Theo đó, dạy thêm, học thêm là hoạt động dạy học phụ thêm ngoài thời lượng quy định trong kế hoạch giáo dục đối với các môn học, hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông do Bộ ban hành.

Dựa trên định nghĩa này, nhiều hoạt động giáo dục đang triển khai thực tế cho học sinh tiểu học được xác định là nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Thông tư 29, trong đó bao gồm dạy tiếng Anh theo giáo trình riêng, dạy toán tư duy, kỹ năng sống…

Giáo viên dạy tiếng Anh cho học sinh vùng cao (Ảnh: Marie Curie).

Dạy tiếng Anh ngoài sách giáo khoa không phải là dạy thêm

Liên quan đến những băn khoăn về việc tổ chức dạy thêm tiếng Anh cho học sinh tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có những phản hồi cụ thể, làm rõ ranh giới giữa hoạt động giáo dục ngoài nhà trường và vi phạm quy định dạy thêm, học thêm.

Trường hợp tiêu biểu là bà Nguyễn Lan ở Thanh Hóa, có cơ sở vật chất dạy thêm tiếng Anh đủ điều kiện, có giáo viên bảo đảm về trình độ chuyên môn, bằng cấp. Trung tâm dạy thêm của bà không dạy học sinh do giáo viên phụ trách tại trường, không dạy theo sách giáo khoa hay Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chỉ tổ chức giảng dạy các nội dung như luyện thi chứng chỉ Cambridge, IOE, ngữ âm cơ bản, ngữ pháp cơ bản.

Với các điều kiện đó, Bộ GD&ĐT khẳng định việc trung tâm của bà Lan tổ chức dạy cho học sinh mầm non, tiểu học là hợp pháp.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thúy An ở Vĩnh Long là giáo viên tự do dạy tiếng Anh giao tiếp và kỹ năng sống theo giáo trình riêng, không dùng sách giáo khoa phổ thông. Bộ GD&ĐT nhấn mạnh hoạt động này của bà An không bị xem là dạy thêm theo quy định của Thông tư 29.

Một trường hợp khác là bà Hồ Thị Trâm, giáo viên tiếng Anh cấp THCS tại Đà Nẵng. Bà Trâm hỏi, theo Thông tư số 29 và Luật Nhà giáo, bà có được phép dạy học sinh tiểu học môn tiếng Anh theo phương pháp giao tiếp hay không.

Bộ xác định, bà Trâm không dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 mà dạy chú trọng phát triển các kỹ năng và dạy theo lộ trình, giáo trình tự biên soạn.

Bà dạy ở cơ sở có đăng ký hộ kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời cũng báo cáo hiệu trưởng nơi đang công tác. Do đó, việc bà tổ chức dạy học môn tiếng Anh không theo Chương trình giáo dục phổ thông không thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư 29.

Thông tư 29 quy định về dạy thêm học thêm được ban hành cuối năm 2024, có hiệu lực vào ngày 14/2/2025. Thông tư cấm giáo viên dạy thêm trong các trường hợp: dạy thêm học sinh tiểu học, dạy thêm học sinh ở lớp chính khoá có thu phí, dạy thêm không đăng ký kinh doanh.