73% sinh viên một trường cao đẳng ở TPHCM không tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội TPHCM tuyên truyền chính sách bảo hiểm đến sinh viên (Ảnh: BHXH TPHCM).

Bảo hiểm xã hội TPHCM vừa công bố công khai danh sách trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố có tỷ lệ sinh viên tham gia bảo hiểm y tế dưới 98%.

Theo cơ quan này, Luật Bảo hiểm y tế quy định học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế.

Thời gian qua, công tác triển khai bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tại TPHCM đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều trường duy trì 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong nhiều năm liền.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường, đặc biệt là ở khối cao đẳng, đại học, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế còn thấp, ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh của sinh viên khi không may ốm đau, bệnh tật; chưa đáp ứng yêu cầu về bảo đảm an sinh xã hội.

Từ đầu năm học 2025-2026, Bảo hiểm xã hội TPHCM đã có văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục sớm hoàn thiện danh sách sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy vậy, tính đến ngày 31/10 vẫn còn một số trường, chủ yếu ở khối đại học và cao đẳng, chưa đạt được tỷ lệ tham gia theo yêu cầu.

Trong đó, đứng đầu là Trường Cao đẳng Giao thông vận tải chỉ có 26,35% sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, hơn 73% không tham gia; Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch TPHCM chỉ có 48,99% sinh viên tham gia; Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen chỉ có 51,37% sinh viên tham gia…

Bảo hiểm xã hội TPHCM đề nghị các cơ sở giáo dục đôn đốc sinh viên thực hiện nghiêm túc chính sách bảo hiểm y tế, hoàn thành chỉ tiêu 100% sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, góp phần bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ và xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững trên địa bàn thành phố.

Bạn đọc có thể theo dõi danh sách chi tiết các trường có tỷ lệ sinh viên tham gia bảo hiểm y tế dưới 98% được Bảo hiểm xã hội TPHCM công khai TẠI ĐÂY.