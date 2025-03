3 trường hợp sinh viên sư phạm buộc phải hoàn trả học phí

Nghị định 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt với sinh viên sư phạm cho khóa tuyển sinh năm 2021. Theo đó, sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ 2 khoản kinh phí là học phí và sinh hoạt phí.

Trong đó, tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi sinh viên sư phạm theo học; mức hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường (mỗi năm học 10 tháng).

Nghị định này chính thức có hiệu lực từ 15/11/2020 và bắt đầu áp dụng cho sinh viên khóa tuyển sinh 2021.

Sinh viên sư phạm không hoàn trả chi phí đúng thời hạn, có thể bị khởi kiện (Ảnh minh họa: Nam Anh).

Theo Điều 6 Nghị định số 116, các đối tượng sẽ phải hoàn trả học phí và kinh phí hỗ trợ như sau:

Thứ nhất, sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách không công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Thứ hai, sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách và công tác trong ngành giáo dục nhưng không đủ thời gian công tác theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Thứ 3, sinh viên sư phạm được hưởng chính sách đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị kỷ luật buộc thôi học.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định một số trường hợp sinh viên sư phạm không được hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt, hoặc có được hưởng nhưng kèm theo yêu cầu gồm:

Sinh viên sư phạm nghỉ học tạm thời, bị đình chỉ học tập tạm thời sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời gian nghỉ học hoặc bị đình chỉ học.

Sinh viên sư phạm dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban (không quá một lần) hoặc dừng học vì lý do khác không do kỷ luật hoặc tự thôi học, được cơ sở đào tạo giáo viên xem xét cho tiếp tục học tập theo quy định, thì tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại nghị định này nhưng thời gian hưởng không vượt quá thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền, sinh viên thuộc đối tượng bồi hoàn kinh phí phải có trách nhiệm liên hệ với cơ quan ra thông báo thu hồi kinh phí bồi hoàn để làm thủ tục bồi hoàn kinh phí hỗ trợ.

Thời hạn phải thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tối đa là 4 năm, kể từ khi sinh viên sư phạm nhận được thông báo bồi hoàn kinh phí.

Sinh viên không hoàn trả học phí và chi phí sinh hoạt theo đúng yêu cầu, phải chịu lãi suất của ngân hàng.

Đặc biệt, nếu sinh viên sư phạm không thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn, cơ quan có thẩm quyền ra thông báo thu hồi kinh phí có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định pháp luật.