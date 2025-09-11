Ngành Sản phụ khoa được nhiều bác sĩ nội trú chọn nhất có miễn học phí?

Những ngày qua, màn gọi tên chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội bất ngờ “bùng nổ” mạng xã hội.

Clip đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội (Nguồn: Nhà trường).

Đây là sự kiện “Match Day” của trường để các tân bác sĩ đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú - chương trình đào tạo danh giá nhất trong hệ thống giáo dục y khoa Việt Nam, năm nay vừa tròn 50 năm.

Các tân bác sĩ tham gia đăng ký chuyên ngành sau khi đã vượt qua bài thi khó khăn nhất của ngành Y diễn ra hồi tháng 8 vừa qua với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 900 thí sinh tham dự.

Theo quy định, các tân bác sĩ nội trú sẽ lần lượt bước lên vị trí đặt micro, hô tên và số thứ tự của mình theo điểm thi và chọn chuyên ngành hiển thị ở màn hình trên sân khấu. Thí sinh điểm cao nhất sẽ được chọn đầu tiên.

Mỗi chuyên ngành đủ chỉ tiêu sẽ đóng lại. Những thí sinh ở phía dưới danh sách sẽ phải chọn các chuyên ngành khác còn chỉ tiêu.

Việc chọn chuyên ngành tại chương trình bác sĩ nội trú năm nay ghi nhận sức hút của chuyên ngành sản phụ khoa khi được nhiều tân bác sĩ lựa chọn nhất. Trong 20 tân bác sĩ nội trú điểm cao nhất, có tới 7 bác sĩ chọn Sản phụ khoa và 4 bác sĩ chọn Phẫu thuật tạo hình.

Thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội năm nay là Vũ Ngọc Duy với 25,09/30 điểm, người được xướng tên đầu tiên trong buổi đăng ký chuyên ngành cũng chọn chuyên ngành Sản phụ khoa.

"Vũ Ngọc Duy, số thứ tự 1, chuyên ngành Sản phụ khoa, Trường Đại học Y Hà Nội", cả hội trường vỗ tay trước màn chọn chuyên ngành của Duy. Màn chọn ngành của Duy cũng là một trong những phần được lan toả nhiều nhất trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Chuyên ngành Sản phụ khoa và Phẫu thuật tạo hình ngay từ lượt thí sinh thứ 33, hầu hết chỉ tiêu đã được lựa chọn.

Trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều tân bác sĩ có điểm thi cao nhất trong kỳ thi bác sĩ nội trú, nhiều người bắt đầu quan tâm đến chuyên ngành Sản phụ khoa.

Vũ Ngọc Duy, Thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành Sản phụ khoa (Ảnh: Nhà trường).

Theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, có một số chuyên ngành bác sĩ nội trú được miễn học phí.

Theo Nghị định, một trong 14 đối tượng được miễn học phí là: Học viên sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú chuyên khoa chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu tại cơ sở giáo dục công lập thuộc khối ngành sức khỏe.

Như vậy, theo Nghị định này, chuyên ngành Sản phụ khoa trong chương trình bác sĩ nội trú không nằm trong nhóm được miễn học phí.

Ở chương trình bác sĩ nội trú, chỉ các chuyên ngành như tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu được miễn học phí tại các trường công lập thuộc khối ngành sức khoẻ.

Ngoài ra, các chuyên ngành trên ở chương trình bác sĩ nội trú cũng nằm trong nhóm được giảm 50% học phí tại các cơ sở giáo dục tư thục thuộc khối ngành sức khỏe.