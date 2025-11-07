Phụ huynh lo lắng trước thông tin chia nhỏ, sáp nhập lớp giữa năm học

Tập thể phụ huynh lớp 8E, Trường THCS Vinh Tân (phường Trường Vinh, Nghệ An) cho biết đã gửi đơn kiến nghị tới Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, phản ánh việc nhà trường thông báo chủ trương chia nhỏ lớp để sáp nhập học sinh vào các lớp khác cùng khối.

Theo nội dung đơn, kế hoạch này dự kiến thực hiện sau kỳ thi giữa kỳ I năm học 2025-2026. Nguyên nhân được cho là do nhà trường thiếu giáo viên biên chế và không có kinh phí chi trả cho giáo viên hợp đồng.

Phụ huynh cho rằng, việc chia lớp giữa năm học là không phù hợp, có thể gây xáo trộn tâm lý và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả học tập của học sinh.

“Các cháu sẽ phải thay đổi giáo viên chủ nhiệm, bạn học và môi trường lớp học đột ngột, dễ chịu áp lực tâm lý”, đơn kiến nghị nêu.

Trường THCS Vinh Tân (Ảnh: Nguyễn Phê).

Phụ huynh cũng bày tỏ bức xúc vì thiếu sự trao đổi và đồng thuận khi nhà trường chưa tổ chức họp lấy ý kiến về chủ trương.

“Việc này được thực hiện giữa năm học, khi chưa có sự thống nhất, khiến phụ huynh rất bất ngờ và lo lắng”, nội dung đơn viết.

Tập thể phụ huynh lo ngại, nếu sáp nhập, sĩ số học sinh tại các lớp khác trong khối có thể vượt mức quy định, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và công tác quản lý.

Một phụ huynh chia sẻ: “Con tôi mới ổn định lớp, quen cô giáo, bạn bè. Nếu phải chuyển sang lớp khác giữa chừng sẽ rất khó thích nghi. Đặc biệt, ở lứa tuổi này, các cháu dễ bị tác động tâm lý”.

Trong đơn, phụ huynh lớp 8E đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và các cơ quan liên quan xem xét dừng chủ trương chia nhỏ, sáp nhập lớp, giữ nguyên tổ chức lớp 8E đến hết năm học để đảm bảo quyền lợi học tập và sự ổn định tâm lý cho học sinh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, cô Nguyễn Thị Lệ Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Tân, cho biết: “Hiện nay mới chỉ là dư luận, ý kiến từ phụ huynh. Phía nhà trường chưa có quyết định cụ thể. Chúng tôi đang xem xét nội dung đơn kiến nghị và lấy ý kiến tập thể trước khi có hướng xử lý. Nhà trường chưa chia lớp 8E”.

Ông Võ Văn Lý, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh, nói: “Hiện chúng tôi chưa nhận được đơn của phụ huynh. Nếu nhà trường có chủ trương điều chỉnh, cần thực hiện công tác tuyên truyền, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và UBND phường. Có thể việc này xuất phát từ tình trạng thiếu giáo viên. Nếu nhận được đơn, chúng tôi sẽ xem xét, xử lý theo quy định”.

Phụ huynh mong muốn Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và UBND phường Trường Vinh sớm có biện pháp can thiệp, đảm bảo ổn định tình hình học tập của học sinh khi năm học đang diễn ra.