10 câu chúc Tết tiếng Anh đơn giản để nhận thêm lì xì

1.Wishing you lots of joy: Chúc cho bạn thật nhiều niềm vui

Đây là câu chúc đơn giản, dùng được hầu hết cho mọi người như bạn bè, đồng nghiệp và người thân.

Ví dụ: Happy new year, wishing you lots of joy (Chúc mừng năm mới, chúc bạn thật nhiều niềm vui).

2. Wishing you a year full of happiness: Chúc bạn một năm tràn ngập hạnh phúc

Đây là lời chúc hay và ấm áp hơn “happy new year” nhưng vẫn đơn giản và dễ nhớ.

Ví dụ: Wishing you a year full of happiness and smiles (Chúc bạn một năm đầy ắp hạnh phúc và nụ cười).

3. Wishing you good health and peace: Chúc bạn sức khỏe và bình an

Là câu chúc để gửi tới người lớn, thầy cô, đồng nghiệp mang sắc thái lịch sự và ý nghĩa.

Ví dụ: Wishing you good health and peace in the new year (Chúc bạn năm mới nhiều sức khỏe và bình an).

4. May all your dreams come true: Mong mọi ước mơ của bạn thành hiện thực

Đây là mẫu câu dùng khi muốn chúc người nhận đạt mục tiêu, học hành, đi làm thuận lợi.

Ví dụ: May all your dreams come true this year (Mong mọi ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực trong năm nay).

5. Wishing you success in everything you do: Chúc bạn thành công trong mọi việc

Phù hợp để chúc người đang bắt đầu hành trình mới, dự định mới, công việc mới, kỳ thi mới.

Ví dụ: Wishing you success in everything you do in 2026 (Chúc bạn thành công trong mọi việc trong năm 2026).

6. May this year bring you lots of luck: Mong năm nay mang đến cho bạn nhiều may mắn

Lời chúc đơn giản, dễ thương, phù hợp chia sẻ với bạn bè và người thân.

Ví dụ: May this year bring you lots of luck and good news (Mong năm nay mang đến cho bạn nhiều may mắn và tin vui).

7. Wishing you and your family a wonderful Tet: Chúc bạn và gia đình đón một cái Tết thật tuyệt vời

Dùng khi gửi tới gia đình, họ hàng, đồng nghiệp, đặc biệt là khi muốn chúc cả nhà.

Ví dụ: Wishing you and your family a wonderful Tet (Chúc bạn và gia đình đón một cái Tết thật tuyệt vời).

8. May your days be filled with love and laughter: Mong những ngày sau của bạn đầy ắp yêu thương và tiếng cười

Câu chúc tình cảm và thân mật, hợp để gửi đến bạn thân, người yêu, người thân.

Ví dụ: May your days be filled with love and laughter (Mong những ngày sau của bạn luôn đầy ắp yêu thương và tiếng cười).

9. Cheers to a fresh start: Nâng ly cho một khởi đầu mới

Mẫu câu ngắn gọn, hiện đại, hợp để gửi đến bạn bè, người thân, khiến không khí tiệc tùng thêm rộn ràng.

Ví dụ: Cheers to a fresh start and happy new year (Nâng ly cho một khởi đầu mới và chúc mừng năm mới).

10. May this be your best year yet: Mong đây sẽ là năm tuyệt vời nhất của bạn

Dùng để tạo động lực cho người đang có ý định thay đổi bản thân và tiến xa trong tương lai.

Ví dụ: May this be your best year yet (Mong đây sẽ là năm tuyệt vời nhất của bạn). You can do it (Bạn có thể làm được mà).

Nguyễn Hữu Đạt