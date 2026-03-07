Những mẫu câu tiếng Anh sâu sắc dùng để gửi đến "người thương" dịp 8/3

1. Lời chúc dành cho mẹ

Happy International Women’s Day, Mom! Thank you for always loving, supporting, and encouraging me in everything I do. Your kindness, strength, and sacrifices mean so much to me. I am truly grateful to have such a wonderful mother in my life. I wish you good health, happiness, and many beautiful moments every day.

(Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, mẹ yêu! Cảm ơn mẹ vì luôn yêu thương, ủng hộ và động viên con trong mọi việc. Sự dịu dàng, mạnh mẽ và những hy sinh của mẹ có ý nghĩa rất lớn đối với con. Con thật sự biết ơn vì có một người mẹ tuyệt vời trong cuộc đời. Chúc mẹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có thật nhiều khoảnh khắc vui vẻ mỗi ngày).

2. Lời chúc dành cho Bà

Happy Women’s Day, Grandma! You are the heart of our family and a source of endless love and wisdom. Thank you for always caring for us and filling our lives with warmth and happiness. I wish you good health, peace, and joy. May you always be surrounded by love and smiles today and every day.

(Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, bà kính yêu! Bà là trái tim của gia đình và là nguồn yêu thương, sự khôn ngoan vô tận. Cảm ơn bà vì luôn quan tâm, chăm sóc chúng con và mang lại sự ấm áp, hạnh phúc cho cả gia đình. Cháu chúc bà luôn mạnh khỏe, bình an và nhiều niềm vui. Mong rằng hôm nay và mỗi ngày bà luôn được bao quanh bởi tình yêu thương và những nụ cười).

3. Lời chúc dành cho Cô giáo

Happy International Women’s Day, dear teacher! Thank you for your patience, dedication, and for always inspiring us to learn and grow. Your guidance and encouragement have helped shape our future in the best way. Wishing you a wonderful Women’s Day filled with happiness, appreciation, and success in your teaching journey.

(Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cô giáo kính mến! Cảm ơn cô vì sự kiên nhẫn, tận tâm và luôn truyền cảm hứng để chúng em học tập và trưởng thành. Sự hướng dẫn và động viên của cô đã góp phần giúp chúng em xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Chúc cô có một ngày 8/3 thật ý nghĩa, tràn đầy niềm vui, sự trân trọng và nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy).

4. Lời chúc dành cho Người yêu

Happy International Women’s Day, my love! Thank you for bringing so much happiness, warmth, and love into my life. Being with you makes every day brighter and more meaningful. I truly appreciate your kindness, strength, and the way you always care for me. I wish you a beautiful Women’s Day filled with love, joy, and all the wonderful things you deserve.

(Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, em yêu! Cảm ơn em vì đã mang đến cho anh rất nhiều niềm vui, sự ấm áp và tình yêu trong cuộc sống. Ở bên em khiến mỗi ngày của anh trở nên tươi sáng và ý nghĩa hơn. Anh thật sự trân trọng sự dịu dàng, mạnh mẽ và cách em luôn quan tâm đến anh. Chúc em có một ngày 8/3 thật hạnh phúc, tràn đầy yêu thương và những điều tốt đẹp nhất).

5. Lời chúc dành cho em gái

Happy International Women’s Day, my dear sister! You are not only my sister but also my best friend and a wonderful person in my life. Thank you for always bringing joy, laughter, and positive energy to our family. I wish you happiness, success, and the courage to follow your dreams. May your life always be filled with love, smiles, and beautiful moments.

(Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, em gái thân yêu! Em không chỉ là em gái mà còn là người bạn tuyệt vời trong cuộc sống của anh/chị. Cảm ơn em vì luôn mang đến niềm vui, tiếng cười và năng lượng tích cực cho gia đình. Chúc em luôn hạnh phúc, thành công và đủ dũng cảm để theo đuổi những ước mơ của mình. Mong rằng cuộc sống của em luôn tràn đầy yêu thương, nụ cười và những khoảnh khắc đẹp).