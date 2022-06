Vụ phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh: Xử lý quyết liệt, không bao che

Chiều 21/6, tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Bến Cầu của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Tây Ninh, cử tri xã Long Khánh (huyện Bến Cầu) đã đề cập tới vụ ông T. (Phó hiệu trưởng một trường THCS trên địa bàn huyện Bến Cầu) bị tố cáo sàm sỡ, dâm ô nữ sinh lớp 9 ngay tại phòng làm việc, gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Cử tri chất vấn ban ngành huyện Bến Cầu về kết quả xử lý vụ nữ sinh tố cáo bị thầy giáo sàm sỡ (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo cử tri, vụ việc tạo dư luận, gây bất an trong xã hội ở địa phương, nhưng từ khi tố cáo (ngày 10/5) đến nay, đã hơn 40 ngày mà chưa thấy cơ quan chức năng kết luận. Các phụ huynh ở trường này bày tỏ lo lắng sự việc không hay xảy ra với con họ, khi ông T. vẫn dạy tại trường. Lo lắng khiến nhiều người xin chuyển cho con mình sang trường khác học.

Cử tri chất vấn, vụ việc bao giờ xử lý xong? Một người bị nhiều nữ sinh tố cáo có hành vi mất tư cách đạo đức như vậy có xứng đáng với nghề giáo hay không?

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó chủ tịch UBND huyện Bến Cầu (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trả lời cử tri, bà Nguyễn Thị Mai, Phó chủ tịch UBND huyện Bến Cầu, khẳng định cơ quan chức năng đang làm hết sức mình, quan điểm của huyện về vụ việc này là xử lý quyết liệt, không bao che cho bất cứ ai.

Bà Mai cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc điều tra ngay, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy cũng tiến hành kiểm tra chi bộ trường THCS được cho là xảy ra vụ việc. UBND huyện đã 2 lần ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác của ông T. để điều tra...

Tuy nhiên, theo bà Mai, Công an huyện và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy cần thời gian để điều tra rõ ràng vụ việc, kiên quyết xử lý đúng người đúng tội, không để lọt tội mà cũng không gây oan sai. Do đó, bà mong cử tri an tâm chờ đợi cho ban ngành của huyện thêm thời gian để xử lý.

Còn về tình hình phụ huynh xin chuyển trường cho con, Phó chủ tịch UBND huyện Bến Cầu cho biết đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo trấn an phụ huynh, chờ kết luận điều tra rồi quyết định, không làm ảnh hưởng đến việc học của con trẻ.

ĐBQH Trần Hữu Hậu (Ảnh: Tùng Nguyên).

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri này, ĐBQH Trần Hữu Hậu, Ủy viên Ủy ban Pháp luật Quốc hội khóa XV, khẳng định vụ việc này đang được cả xã hội quan tâm và Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đặc biệt chú ý.

Ông Trần Hữu Hậu cho biết, ngay sau khi biết thông tin vụ việc, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh là ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thúy đã trực tiếp trao đổi với gia đình của nữ sinh tố cáo, báo cáo lên Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh. Sau đó, ông Phạm Hùng Thái - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đã làm việc với các ban ngành huyện Bến Cầu, yêu cầu quyết liệt điều tra, xử lý vụ việc.

ĐBQH Trần Hữu Hậu khẳng định Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục đốc thúc, theo dõi kết quả xử lý vụ việc này.

"Tôi tin rằng cơ quan cảnh sát điều tra của chúng ta sẽ làm việc công tâm, nghiêm túc, không gây oan khiên mà cũng không để lọt tội phạm" - ông Hậu nhấn mạnh.