Học sinh chia sẻ về cảm giác bị từ chối và cách vượt qua nỗi sợ hãi

Nhà thơ Amanda Gorman từng chia sẻ rằng suýt chút nữa cô đã không lên đọc thơ "The Hill We Climb" giờ đây rất nổi tiếng của mình tại lễ nhậm chức của Tổng thống Biden vào ngày 20/1/2021. Lý do chính là sự sợ hãi, nhưng rồi cô đã vượt qua được (Ảnh: Patrick Semansky).