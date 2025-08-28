Thủ khoa 30/30 điểm, học 10 tiếng/ngày, quyết không đi làm thêm

Trần Đức Tài, thủ khoa khối B duy nhất cả nước đạt 3 điểm 10 ở cả 3 môn thuộc tổ hợp B00 (toán, hoá, sinh) trong kỳ tuyển sinh năm nay đăng ký vào ngành Y khoa, Trường Đại học Y dược TPHCM. Năm nay điểm chuẩn trúng tuyển vào ngành Tài đăng ký là 27,34.

Tài cũng là thủ khoa duy nhất trong 11 thủ khoa cả nước tính theo điểm tốt nghiệp ở các khối xét tuyển truyền thống (gồm A00, B00, A01, C00, D01) chọn học ngành y.

Thủ khoa khối B đạt điểm 30/30 Trần Đức Tài trở thành sinh viên Trường Đại học Y dược TPHCM (Ảnh: NVCC).

Trần Đức Tài cho biết, em đã xác nhận đăng ký nhập học thành công trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, trường cũng đã cập nhật danh sách trúng tuyển.

Tuy nhiên, Tài vẫn đang chờ giấy báo từ trường để làm thủ tục nhập học.

Dù ở Cà Mau lên TPHCM học từ năm lớp 10 nhưng từ trước đến nay, Tài ở nội trú trường. Vào đại học, Tài đã tìm nhà trọ bên ngoài để bắt đầu hành trình mới.

Nam thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 cho biết, bản thân em thường không ôm đồm đặt ra nhiều mục tiêu cùng lúc. Vào đại học, kế hoạch trước mắt của Tài là tập trung học IELTS với mục tiêu đạt mức 7.5.

“Với em, học IELTS khó hơn học để đạt điểm cao trở thành thủ khoa. Nhưng em thích học tiếng Anh nên cũng không áp lực”, Tài cười cho hay.

Để tập trung thực hiện ước mơ của mình, Tài cho biết, khi học đại học, em không có ý định đi làm thêm mà sẽ dành toàn bộ thời gian để học chuyên môn ở trường và học tiếng Anh.

Ngoài điểm tuyệt đối trong tổ hợp môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Tài từng giành một số giải thưởng khác như Huy chương bạc cụm môn toán năm lớp 10; lớp 11 giành giải nhất môn toán Olympic tháng 4 TPHCM; lớp 12, Tài giành giải nhất toán trên máy tính cầm tay TPHCM, giải nhất học sinh giỏi cấp TPHCM môn toán.

Trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM vừa qua, Tài đạt 1.038/1.200 điểm.

Tài đánh giá bản thân là người "cần cù bù thông minh", bí quyết học tập của Tài gói gọn trong việc chăm chỉ, chịu khó, nỗ lực, kiên trì.

Trong suốt quá trình học cấp 3, gần như Tài duy trì đều đặn việc học 10 tiếng mỗi ngày, bắt đầu từ 5h sáng đến hơn 10h tối mỗi ngày, chỉ trừ thời gian ăn ngủ. Ngoài học trên lớp, làm bài tập, luyện đề, Tài còn nghiên cứu thêm tài liệu đại học, tài liệu nâng cao nhà trường cung cấp.

Việc học dày đặc nhiều khi gây căng thẳng, áp lực với Tài, nhất là khi đối mặt với thi cử nhưng đồng thời cũng là cách em sống trong niềm hạnh phúc khi được theo đuổi đam mê. Ước mơ đầu tiên Tài đang bắt đầu chạm đến là trở thành một bác sĩ.

Em Trần Đức Tài là cựu học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, TPHCM, hệ thống trường nổi tiếng có thành tích cao nằm top đầu cả nước trong các kỳ thi tốt nghiệp, đại học.

Cũng thuộc hệ thống này, năm nay tại trường dân lập Lê Thánh Tông có 100% học sinh lớp ban B (toán, hoá, sinh) đều đỗ vào các trường đại học y lớn ở phía Nam như Trường Đại học Y dược TPHCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Thạch, Trường Đại học Khoa học sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường Đại học Y dược Cần Thơ.