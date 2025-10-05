Yến Nhi để lọt tiếng trong livestream, phàn nàn không được đầu tư đi thi

Hành trình dự thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) của Hoa hậu Yến Nhi đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, người đẹp liên tục vấp phải ý kiến trái chiều khi để lộ nhiều hạn chế trong giao tiếp tiếng Anh. Ngoài ra, cách ứng xử, trò chuyện trên livestream của cô cũng gây ra nhiều tranh luận.

Rạng sáng 5/10, Hoa hậu Yến Nhi tiếp tục vướng tranh cãi khi để lọt tiếng trong livestream của bạn cùng phòng - Miss Grand Tanzania. Trong đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, Yến Nhi được cho là đang trò chuyện qua điện thoại với một người khác và có nhiều phát ngôn bị cho là thiếu phù hợp, thậm chí văng tục.

Yến Nhi và bạn cùng phòng là Miss Grand Tanzania (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cụ thể, cô than thở về việc không nhận được sự ủng hộ của khán giả khi tham gia cuộc thi quốc tế. Một số câu nói của Yến Nhi như "Giờ làm gì cũng bị chửi hết trơn" hay "từ nay không livestream nữa, im lặng là tốt nhất", khiến khán giả cho rằng cô đang mệt mỏi, căng thẳng trước áp lực dư luận.

Đáng chú ý, trong đoạn hội thoại, Yến Nhi còn phàn nàn về việc không được đầu tư và hỗ trợ khi đi thi, khiến khán giả đặt nghi vấn cô đang nói về đơn vị tổ chức Miss Grand Vietnam.

Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi, nhiều ý kiến cho rằng người đẹp sinh năm 2004 có cách cư xử và lời nói thiếu tiết chế, không phù hợp với hình ảnh đại diện nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Yến Nhi giao lưu với bạn bè quốc tế (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước vụ việc, phóng viên Dân trí liên hệ với công ty chủ quản của Hoa hậu Yến Nhi, tuy nhiên đại diện đơn vị cho biết không phản hồi về vấn đề này.

Ngay trước khi sự việc xảy ra, Yến Nhi đã đăng bài xin lỗi công khai trên trang cá nhân. Cô cho biết bản thân luôn cố gắng dành thời gian livestream để gửi năng lượng tích cực đến khán giả, nhưng trong khoảnh khắc vội vã đã có những chia sẻ chưa trọn vẹn khiến người xem phiền lòng.

"Tôi xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người vì đã góp ý, chỉ bảo và vẫn dành cho tôi sự quan tâm, động viên trong suốt thời gian qua.

Với tôi, mỗi góp ý là một bài học, mỗi yêu thương là một nguồn sức mạnh để không ngừng hoàn thiện và trưởng thành hơn. Hành trình phía trước còn dài, và tôi sẽ nỗ lực gấp nhiều lần nữa để thể hiện thật tốt, mang đến hình ảnh tích cực, tự tin và bản lĩnh nhất của người con Việt Nam", cô viết.

Hoa hậu Yến Nhi lên đường dự thi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong buổi công bố và trao sash (dải đeo) cho Yến Nhi, ông Hoàng Nhật Nam - Trưởng Ban tổ chức Miss Grand Vietnam - chia sẻ rằng, việc phải sang nước ngoài dự thi ngay sau đăng quang là một thử thách lớn dành cho đại diện Việt Nam. Tuy nhiên, ê-kíp đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho người đẹp.

"Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ về phục trang, hình ảnh và tinh thần. Với một cô gái tự lập và quyết tâm như Yến Nhi, chúng tôi tin cô ấy sẽ vượt qua mọi khó khăn", ông Hoàng Nhật Nam nói.

Theo Trưởng Ban tổ chức, Yến Nhi có kỹ năng trình diễn thành thạo, vóc dáng cân đối, chỉ cần được chau chuốt thêm là sẽ hoàn thiện. Thời điểm đó, ban tổ chức tập trung chuẩn bị phần trang phục dự thi cho Yến Nhi gồm trang phục văn hóa dân tộc và trang phục dạ hội được giao cho nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ thực hiện.

Bên cạnh đó, người đẹp cũng được hỗ trợ rèn luyện tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp, thanh nhạc và vũ đạo để chuẩn bị cho các phần thi phụ.

"Chúng tôi muốn bạn chọn một ca khúc quen thuộc để thể hiện trong phần thi tài năng. Yến Nhi có lợi thế về vũ đạo, hình thể và sự tự tin trên sân khấu", ông Nam nói thêm.

Về kỳ vọng với đại diện Việt Nam, ông Hoàng Nhật Nam khẳng định: "Chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu cao nhất. Nhưng nếu không đạt được thành tích, điều quan trọng là Yến Nhi chạm được vào trái tim và tình cảm của khán giả".