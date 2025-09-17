Hé lộ về trang phục dân tộc của Hoa hậu Yến Nhi ở Miss Grand International

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2004, quê Đắk Lắk). Cô cao 1,72m, số đo 81-64-92cm, hiện là sinh viên năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành, Đại học Văn Hiến (TPHCM).

Yến Nhi sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Grand International 2025 diễn ra vào ngày 18/10 tại Thái Lan. Như vậy, tân hoa hậu chỉ còn khoảng 1 tháng để chuẩn bị cho hành trình sắp tới. Đây được xem là khoảng thời gian khá gấp rút.

Hoa hậu Yến Nhi trong đêm đăng quang (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh việc tích cực rèn luyện, hoàn thiện các kỹ năng, Yến Nhi còn phải chuẩn bị các phần thi quan trọng. Một trong những phần thi được nhiều người quan tâm chính là Trang phục dân tộc.

Trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra vào tối 14/9, tác phẩm "Thăng Long hội" của Nguyễn Huy Hoàng - thành viên trong của nhà thiết kế (NTK) Đặng Trọng Minh Châu - đã giành giải nhất tại cuộc thi Trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa dân tộc.

Sắp tới, trang phục này sẽ được Yến Nhi đem đi trình diễn tại Miss Grand International 2025. Thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước với hình ảnh mái đình vươn mình ra mặt hồ, nơi từng là sân khấu cho bao câu chuyện dân gian.

Nhà thiết kế cho biết, bộ trang phục không chỉ là sự giao thoa giữa chất liệu hiện đại và giá trị truyền thống mà còn thể hiện văn hóa Việt Nam thông qua các đặc trưng nghệ thuật, kiến trúc...

Trang phục "Thăng Long hội" sẽ được tân hoa hậu mang đến Miss Grand International 2025 (Ảnh: Kiếng Cận).

Trên sân khấu, bộ trang phục được trình diễn bởi Hoa hậu Lê Hoàng Phương, để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Chia sẻ về kết quả này, Nguyễn Huy Hoàng cho biết: “Đây không chỉ là niềm vui, mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình 3 năm nỗ lực miệt mài với đam mê và sáng tạo của tôi. Tôi tin rằng đây sẽ là bước đệm để bản thân tiếp tục cố gắng, mang đến nhiều giá trị và dấu ấn ý nghĩa hơn trong chặng đường phía trước”.

Theo nhà mốt trẻ, con đường sáng tạo không bao giờ dễ dàng, sẽ có những lúc bế tắc hay chùn bước nhưng chính sự nỗ lực không ngừng, cùng tình yêu chân thành với nghệ thuật sẽ dẫn đến những thành quả xứng đáng.

NTK Đặng Trọng Minh Châu và học trò Nguyễn Huy Hoàng (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngoài trang phục "Thăng Long hội", đội của NTK Đặng Trọng Minh Châu còn giành giải Trang phục Dân tộc Ấn tượng với trang phục Bún cá Châu Đốc của NTK Huỳnh Minh Quí.

NTK Đặng Trọng Minh Châu cho biết: “Khi làm huấn luyện viên, tất nhiên tôi cũng mong các thành viên trong đội giành chiến thắng bởi hơn ai hết, tôi là người đồng hành, hiểu được những áp lực hay khó khăn mà các bạn đã trải qua.

Tôi tin rằng quả ngọt này sẽ là nguồn động lực rất lớn cho tất cả thí sinh trong đội, để tiếp tục hành trình trở thành một nhà thiết kế thời trang trong tương lai”.